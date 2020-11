Actualul Președinte (al 45-lea din istoria SUA) își dorește un nou mandat de 4 ani la Casa Albă, dar nu este favorit, conform sondajelor și chiar conform cotelor la casele de pariuri. Demn de subliniat este că Trump nu a fost favorit nici la alegerile precedente, dar a reușit să se impună contrar tuturor așteptărilor. Imaginea actualului Președinte a fost afectată de atitudinea sa cu privire la subiecte importante pentru americani, dar mai ales în contexul urgentei sanitare.

Cine sunt Donald Trump și Joe Biden

Donald Trump (74 de ani) este cunoscut datorită succesului său în afaceri, ajungând la o valoare a averii personale de peste 3 miliarde de dolari. Cele mai multe investiții sunt în domeniul imobiliar, inclusiv în clădiri emblematice din New York. De-a lungul timpului, Trump și-a construit o imagine controversată, de show-man, fiind protagonist inclusiv în producții TV axate chiar pe personalitatea sa. În 2016, Trump a reușit să provoace marea surpriză și să devină Președintele Statelor Unite ale Americii – cea mai râvnită poziție politică din lume.

De cealaltă parte, democratul Joe Biden are foarte multă experiență politică, cu 6 mandate de senator. La 77 de ani, dacă va câștiga alegerile din 3 noiembrie, Joe Biden va deveni cel mai vârstnic Președinte ales în SUA. El a devenit senator la doar 30 de ani, în 1973, stabilind un record în acest sens (cel mai tânăr senator). În anul 2008, Joe Biden a devenit vicepreședinte în echipa lui Barack Obama.

Ce cote au la pariuri cei doi candidați la postul de Președinte al SUA

Românii privesc de pe margine lupta electorală din SUA, la fel cum se întâmplă de obicei cu meciurile din Champions League… Însă tot la fel ca la fotbalul spectacol, se poate paria pe rezultatele alegerilor din SUA. Casa de pariuri online Unibet propune mai multe opțiuni interesante , însă cel mai mult interes este cu siguranță pe pariul simplu cu privire la câștigătorul alegerilor – viitorul Președinte al SUA în perioada 2021 – 2024. Trump pornește din nou cu șansa a doua – cotă 2.50 la Unibet. Favorit este Joe Biden, cotă 1.55, care se bazează pe voturi din state importante precum California, Connecticut, Delawere, Hawaii, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York și Oregon.

Votul popular: cotă 4.50 în dreptul lui Donald Trump

A câștiga votul popular este mai degrabă o chestiune de orgoliu și de autoritate în SUA, unde se poate să ajungi Președinte chiar fără a avea cel mai mare număr de voturi în cursa electorală. Donald Trump și-a atras antipatia anumitor categorii de popuție, astfel că este văzut cu șanse și mai mici la acest capitol – cotă 4.50 la Unibet. De cealaltă parte, cota candidatului Partidului Democrat este 1.15.

Sistemul electroral din SUA se bazează pe delegați și electori. În cele mai multe state se aplică un principiu Totul sau Nimic, adică distribuirea electorilor se face în totalitate în favoarea candidatului care obține mai multe voturi. Astfel, unele state câștigate pot conta enorm în calculele finale, unele voturi pot avea o putere mai mare. Sistemul este conceput cu mult timp în urmă și a avut rolul de a evita dezavantajarea unor state cu populație mai redusă.

Democrații, favoriți în aceste alegeri – cotă 1.53 oferită de Unibet

Donald Trump nu este în pole-position în cursa electorală și la fel se întâmplă cu partidul pe care îl reprezintă. Republicanii au șanse aparent mai mici să câștige – cotă 2.55. Democrații sunt favoriți la pariuri online – cotă 1.53 pentru opțiunea în care aceștia câștigă alegerile din SUA. La Unibet se poate paria și pe intervalul de procente în care se va situa fiecare tabără.