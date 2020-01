„Am fost alături de voi încă de la începutul mandatului meu şi administraţia mea va continua să fie alături de voi. Urmărim îndeaproape protestele voastre şi suntem inspiraţi de curajul vostru”.

„Guvernul din Iran trebuie să permită organizaţiilor pentru drepturile omului să monitorizeze şi raporteze fapte din teren despre protestele iranienilor. Nu poate exista un alt masacru al protestatarilor paşnici, nici o blocare a internetului. Lumea urmăreşte”, a spus Donald Trump pe pagina sa de Twitter.

Numeroşi iranieni au ieşit în stradă la Teheran, sâmbătă, pentru a protesta faţă de autorităţi. Ei cerut demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Imagini cu protestul au apărut pe reţelele de socializare, în postări pe Twitter semnalându-se proteste şi în alte oraşe, dar şi faptul că forţele de ordine au intervenit în forţă.

Sâmbătă dimineaţă, autorităţile de la Teheran au recunoscut că au doborât din greşeală avionul companiei Ukraine International Airlines. Avionul, un Boeing 737 UIA, s-a prăbuşit la două minute după ce a decolat de la Teheran către Kiev. Catastrofa care a dus la moartea a 176 de persoane – în principal iraniano-canadieni, dar şi afgani, britanici, suedezi şi ucraineni – a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri, la puţin timp după tiruri de rachete ale Teheranului asupra a două baze folosite de armata americană în Irak.

To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

