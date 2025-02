Consiliul Concurenței analizează preluarea Toshiba Materials de către Niterra

Consiliul Concurenței din România a anunțat că analizează tranzacția prin care compania japoneză Niterra Co., Ltd. intenționează să preia Toshiba Materials Co., Ltd. de la Toshiba Corporation. Conform legislației concurențiale, această achiziție trebuie aprobată pentru a asigura compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Grupul Niterra este un conglomerat format din 79 de companii, activ în mai multe domenii, printre care produse auto, ceramică tehnică și materiale inovatoare. Compania și-a propus să își consolideze activitatea în domeniul motorului cu combustie internă (ICE), dar și să își extindă portofoliul în afara acestui sector, dezvoltând noi oportunități de afaceri bazate pe tehnologia ceramică.

De cealaltă parte, Toshiba Materials este specializată în fabricarea și vânzarea de produse din ceramică fină, metale de înaltă puritate, piese magnetice și aliaje speciale.

Compania joacă un rol esențial în industria auto, datorită producției de bile ceramice din nitrură de siliciu, utilizate în motoarele vehiculelor electrice (EV) și în substraturile pentru semiconductori, folosite în invertoarele electrice.

În România, Toshiba Materials este activă pe piața plăcilor din nitrură de siliciu, un material esențial pentru componentele de înaltă performanță din industria auto și a semiconductorilor.

Impactul preluării și pașii următori

Consiliul Concurenței evaluează această achiziție pentru a stabili dacă afectează concurența pe piața locală. Conform Legii Concurenței nr. 21/1996, toate tranzacțiile de acest tip trebuie analizate pentru a preveni posibile monopoluri sau restricționări ale competiției.

În acest context, autoritatea a anunțat că orice observații sau puncte de vedere pot fi transmise în termen de 20 de zile. Ulterior, Consiliul va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Această achiziție face parte din strategia Niterra de a se extinde în domeniul ceramicii industriale și de a investi în produse utilizate în tehnologiile emergente, precum vehiculele electrice și semiconductoarele de mare putere.

Dacă tranzacția va fi aprobată, Niterra va deveni un jucător mai puternic în industria materialelor avansate, consolidându-și poziția pe piețele din Japonia, Europa și America de Nord.