Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a vorbit despre discuțiile de la ASF. Potrivit lui, transportatorii au cerut să se aplice la RCA tariful de referinţă calculat de KPMG. Aceștia doresc, de asemenea, să se acorde bonus, dacă este cazul.

„Am pus toate problemele pe masă. Concluzia noastră a tuturor care am fost acolo – COTAR, UNTRR, FORT – am cerut să plecăm de la B0, tariful de referinţă calculat de o terţă parte, nici de noi transportatorii, nici de ASF, ci de KPMG, tarif de referinţă care cuprinde absolut toate costurile, inclusiv frecvenţa daunelor pe fiecare categorie de transport – transport marfă, transport persoane.

Poate nu ştiaţi, în tariful de referinţă este inclusă şi o marjă de profit de 5%. Am zis să plecăm de la B0, de la tariful de referinţă calculat de KPMG, şi de acolo să aplicăm bonus şi malus. Dacă am malus, ca transportator, să zicem 6 – 7 (sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, opt clase de bonus şi opt clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare – n. r.), ajung la 16.000 – 20.000 de lei, nu e nicio problemă, dar, dacă am bonus, trebuie să se scadă poliţa RCA. Or, noi, în ultimii ani, nu am beneficiat de acest bonus, nici ca persoană fizică, nici ca transportator.

Ba, mai mult. Am fost incluşi cu B2, B4, B6, B8 într-o bază de date cu risc ridicat. Întrebăm şi noi de ce? De ce suntem noi asiguraţi cu risc ridicat când avem bonus 2, 4, 6 sau 8. Astăzi în baza de date cu risc ridicat a BAAR-ului, 97% sunt cu bonus. Şi atunci ce căutăm acolo? Domnul vicepreşedinte a spus că o să aibă o discuţie cu asigurătorii, cu BAAR-ul şi că prin BAAR am putea ajunge la tariful de referinţă”, a declarat el pentru Agerpres.