Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat acuzații dure într-un interviu acordat postului Realitatea Plus, afirmând că anularea alegerilor prezidențiale a fost motivată nu de presupuse fraude sau presiuni externe, ci de incapacitatea partidelor aflate la guvernare de a propulsa un candidat competitiv în turul doi.

Potrivit acestuia, anularea scrutinului este o consecință directă a strategiilor eșuate ale PSD și PNL, care s-ar fi aflat într-o stare de „disperare instituțională”.

Băsescu a lansat o întrebare retorică menită să contureze clar perspectiva sa: „Dacă Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul doi, s-ar mai fi anulat alegerile?”.

Răspunsul, în opinia sa, este un categoric „nu”. Astfel, fostul președinte respinge complet explicațiile oficiale privind anularea și insinuează că mișcarea ar fi fost una pur politică, menită să evite o confruntare nedorită pentru actuala putere.

”Nu numai că am proprietatea termenilor, am trăit experiențe similare. Eu observ ce se întâmplă făcând comparație cu ce mi s-a întâmplat mie. V-aș pune o întrebare simplă, până una alta, și o pun oricui: dacă Ciolacu intra în turul doi se anulau alegerile?

Fostul lider de la Cotroceni a rememorat episoade similare din cariera sa politică, invocând alegerile din 2009, când a fost acuzat de fraudă, dar o renumărare parțială a voturilor a arătat contrariul. În viziunea sa, actuala conducere s-a temut de o eventuală reconfirmare a rezultatelor în urma numărătorii, ceea ce ar fi lăsat PSD fără candidat în turul decisiv.

Băsescu susține că liderul PSD, Marcel Ciolacu, poartă responsabilitatea principală pentru anularea alegerilor. Deși acesta ar fi recunoscut existența unui „plan B”, care viza posibilitatea anulării în urma renumărării voturilor, el nu ar fi avut curajul să meargă până la capăt cu această variantă. Potrivit fostului președinte, decizia a fost luată de teamă, nu din respect pentru democrație.

În ceea ce privește impactul internațional, Băsescu avertizează că România riscă să-și piardă credibilitatea externă. Deși nu afirmă direct că SUA sau alte state ar refuza recunoașterea noilor alegeri, el atrage atenția că legitimitatea acestora ar putea fi pusă sub semnul întrebării în lipsa unei organizări impecabile. Declarațiile senatorului american JD Vance sunt, în opinia sa, un semnal clar că problema depășește granițele țării.

”Nu e adevărat. Vă rog să căutați în arhivă să vedeți că am pus sub semnul întrebării anularea alegerilor. Niciodată nu am spus că este corectă anularea alegerilor. De la bun început am pus-o sub semnul întrebării din punctul de vedere al competențelor Curții Constituționale, nu din punct de vedere al eventualelor fraude ale domnului Georgescu. Deci din punct de vedere al competențelor. Și pentru buna clarificare, eu sunt un politician care a câștigat de două ori primăria Capitalei, de două ori președinția României, și văd câte un începător, politician fără performanțe care spune „Băsescu minte”.

(…)

Argumentația este cu totul deplasată. Eu am spus că există riscul să nu fie recunoscute dacă nu se vor desfășura în condiții excepționale. În momentul de față, ați văzut că alegerile din România au devenit o problemă internațională. O lume întreagă știe că e o problemă cu alegerea președintelui în România, după declarațiile lui JD Vance.

Niciodată nu am spus că SUA nu va recunoaște alegerile, am spus că s-ar putea să fie state care nu recunosc alegerile. Ori aici responsabilitatea de care fuge domnul Ciolacu, și nu am ceva neapărat cu dânsul, dar dânsul este responsabil pentru eșecul alegerilor din anul 2024. Dânsul este responsabil, conform constituției și legii, și de organizarea alegerilor prezidențiale acum.

Dacă dânsul sau Bolojan candida, nu cred că era relevant, cred că relevant este să se desfășoare alegerile perfect. Pentru că avem o problemă: nu am putut demonstra, statul român, că Georgescu a fraudat alegerile. Cel puțin elementele care erau vizibile la momentul anulării alegerilor, nu demonstrează suficient de clar că Georgescu a fraudat campania electorală. Ce se va aduna în următorii ani, vedem, dar anularea alegerilor s-a produs pe 6 decembrie și ea trebuie socotită cu elementele care existau atunci, la dispoziția organismelor statului”, spune el.