Într-un interviu oferit pentru un post de televiziune, George Simion, liderul partidului AUR, a subliniat direcția pe care formațiunea sa intenționează să o urmeze în perioada următoare.

Conform acestuia, AUR va continua să sprijine inițiativele lui Călin Georgescu, iar mișcarea „România pe Primul Loc” va fi un vector de schimbare esențial pentru prioritizarea intereselor poporului român.

George Simion a fost foarte clar în declarațiile sale, afirmând că susținerea populară este esențială pentru ca vocea cetățenilor să fie auzită, subliniind necesitatea unor alegeri libere, fără influențe externe.

De asemenea, liderul AUR a adus în discuție situația economică internațională, având în vedere măsurile economice anunțate recent de administrația Trump.

„AUR, în întregimea sa, este, a fost și va fi alături de Calin Georgescu.

Împreună cu domnul Calin Georgescu și mișcarea începută de domnia sa, Mișcarea Romania pe Primul Loc trebuie sa reprioritizam lucrurile in favoarea poporului roman. Președintele Donald Trump, omul care este șeful lumii libere, a luat niște măsuri curajoase, promise in campanie. Face exact ceea ce a promis in campanie”, spune acesta.