Traian Băsescu consideră că în prezent sunt mult mai mulți oameni infectați decât cei raportați oficial. Iată ce spune fostul președinte:

Românii se întorc infectați

”Vedem cât de gravă este situația, dar ne amăgim cu cifrele prezentate de Comitetul acela pentru Urgențe. Știm toți că au intrat în țară 30.000-40.000 de români din Italia și nu i-a verificat nimic. Au mai mai venit 20-30.000 din Spania și acum ne amăgim cu teste, că facem 1000 sau 2000 pe zi. Situația este mult mai rea decât vedem.

Numărul de paturi ATI este neclar

Nu retractez nimic din ceea ce am spus. Noi am pierdut bătălia cu epidemia, asta pentru că am văzut șansa să se întâmple prima dată în Italia sau Spania și puteam să o controlăm, să îi dăm dimensiuni mici. În 2-3 săptămâni vom avea un număr foarte mare de oameni îmbolnăviți. M-aș bucura să ne ajungă paturile dotate cu ventilatoare, dar tare îmi e că și acolo se minte cu nerușinare. Vedeam un doctor care ne spunea că în 2 spitale ar fi 1200 de paturi gata să primească pacienții. Într-o vreme ne spuneau că sunt peste 2000 de paturi, apoi au rămas doar 2000, ulterior ne-au zis că sunt vreo 1000, acum sunt 600-700.

Sistemul sanitar este ineficient

Prin ceea ce zic, chiar dacă se panichează oamenii, mai bine să se panicheze și să stea în case. În rest, ceea ce ne spun Vela și cu Arafat sunt lucruri pe care trebuie să le spună ca gestionari ai crizei. Mai bine să fie oamenii panicați și să stea în case decât să se păcălească că e totul bine. Am citit de zeci de ori raportul de la Administrația Prezidențială, din 2010, privind sistemul medical din România. Mă îngrozește faptul că se pompează foarte mulți bani în sistem, dar rămâne la fel de ineficient”, a declarat Traian Băsescu.