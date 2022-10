Cel puțin 146 de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite după ce au fost strivite de o mulțime care încerca să avanseze pe o stradă îngustă în timpul festivităților de Halloween din capitala Coreei de Sud, Seul, au anunțat oficialii sud-coreeni.

Choi Seong-beom, șeful departamentului de pompieri Yongsan din Seul, a declarat că bilanțul victimelor ar putea crește, în timp ce autoritățile continuau să transporte răniții la spitale din Seul, în urma busculadei din cartierul de agrement Itaewon, sâmbătă seara.

El a spus că 74 dintre morți au fost trimiși la spitale, în timp ce trupurile celor 46 de morți rămași pe străzi erau transportate la o sală de sport din apropiere pentru ca lucrătorii să le poată identifica.

Oficialii au declarat că se crede că oamenii au murit striviți după ce o mulțime de oameni a început să se împingă înainte pe o alee îngustă din apropierea hotelului Hamilton, un important loc de petrecere din Seul.

Presa locală a declarat că aproximativ 100.000 de persoane s-au adunat pe străzile din Itaewon pentru festivitățile de Halloween, care au fost cele mai mari de la începutul pandemiei, în urma relaxării restricțiilor COVID-19 din ultimele luni.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare de la începutul serii arată membrii unei mulțimi care se deplasează încet pe stradă, umăr la umăr, în aceeași zonă în care se presupune că a avut loc debandada.

Alte înregistrări video din mulțime rată oameni țipând și urlând, iar o alta arată o persoană care încearcă să scape din debandadă escaladând un zid.

Peste 800 de lucrători de urgență și ofițeri de poliție din întreaga țară, inclusiv tot personalul disponibil din Seul, au fost trimiși pe străzi pentru a trata răniții.

Oficialul stației de pompieri din Itaewon a declarat, într-o informare televizată anterioară, că s-a confirmat că 21 de persoane au suferit un stop cardiac.

Agenția Națională de Pompieri a precizat separat că oficialii încă încearcă să determine numărul exact de pacienți.

Imaginile televizate și fotografiile de la fața locului au arătat vehicule de ambulanță aliniate pe străzi, pe fondul unei prezențe intense a poliției și a paramedicilor care mutau răniții pe targă. Pietonii au fost văzuți, de asemenea, efectuând manevre de resuscitare a persoanelor care zăceau pe străzi.

Paramedicii au fost văzuți verificând starea a cel puțin o duzină de persoane care zăceau nemișcate sub pături albastre. Fotografiile postate pe rețelele de socializare arată cadavrele aliniate pe marginea unei străzi.

Guvernul metropolitan din Seul a emis mesaje text de urgență prin care îndemna oamenii din zonă să se întoarcă rapid acasă.

Un ofițer de poliție locală a declarat că a fost informat, de asemenea, că o debandadă a avut loc pe străzile din Itaewon, unde o mulțime de oameni s-au adunat pentru festivitățile de Halloween. Ofițerul a solicitat anonimatul, spunând că detaliile incidentului sunt încă în curs de investigare.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon . Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities.

BREAKING 🇰🇷 : Death toll rises to 59

At least 59 people were killed at a Halloween party in #Seoul as dozens of people crashed to death during a stampede

People were crushed to death after a large crowd began pushing forward in a narrow alley near HamiltonHotel #SouthKorea

