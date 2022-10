Tragedie azi-noapte în Coreea de Sud, în capitala Seul, acolo unde numărul persoanelor decedate în urma busculadei stradale a crescut la 151. Printre victime se numără şi 19 cetăţeni străini, transmite BBC. De asemenea, numărul persoanelor rănite este de 82, iar poliţia a anunţat că a primit rapoarte despre dispariţia a 350 de persoane.

Preşedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anunţat o perioadă de doliu naţional până când consecinţele dezastrului vor fi ţinute sub control.

„Mă doare inima şi mă străduiesc să lupt cu durerea”, a spus preşedintele Coreei de Sud, adăugând că se simte „responsabil pentru viaţa şi siguranţa oamenilor”.

Oficialii sunt acum instruiţi să efectueze o revizuire de urgenţă a tuturor sărbătorilor de Halloween şi a altor festivităţi locale. Preşedintele a vizitat apoi locul tragediei, un cartier turistic important al oraşului.

Familiile celor care au participat la evenimentul de Halloween, dar care nu s-au mai întors de atunci, au înregistrat cereri la acest un centru specialiyat, deschis în zona în care s-a produs accidentul. Rudele îngrijorate au așteptat, de asemenea, la centru pentru a primi vești despre cei dragi.

Un mare număr de oameni au căzut pe o alee îngustă în timpul evenimentelor de Halloween, a precizat Choi Sung-beom, şeful Staţiei de Pompieri Yongsan, transmite AP. Au fost chemați medici din toată țara pentru a ajuta la salvarea victimelor.

Teribila tragedie a avut loc în jurul orei 22.20 (13.20 GMT) în cartierul Itaewon, unde zeci de mii de oameni sărbătoreau Halloween începând cu ora 23.30 (14.30 GMT).

Potrivit pompierilor sud-coreeni, au fost efectuate manevre de resuscitare asupra a cel puțin sute de persoane aflate în stop cardio-respirator. Imagini pe reţelele sociale arătau mai multe persoane asistate de oficiali de salvare şi civili la faţa locului.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon . Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl

Preşedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a ordonat trimiterea unei echipe medicale de urgență în zonã şi a spus cã paturi de spital ar trebui pregătite pentru a minimiza numărul de victime, a anunţat biroul sãu.

Busculada s-a produs în apropierea Hotelului Hamilton din cartierul Itaewon, în timp ce un mare număr de oameni ar fi intrat pe o alee îngustă din apropierea hotelului, transmite presa sud-coreeană.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon . Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl

Răniţii au fost transportați la spitale din Seul. La locul busculadei au intervenit peste 800 de poliţişti şi reprezentanţi ai serviciilor de urgenţă, cu 140 de vehicule. A fost mobilizat tot personalul disponibil din Seul pentru a-i trata pe răniţi. Iniţial, presa internaţională a scris că zeci de persoane se aflau ”stop cardiac” într-un loc nocturn popular din Seul.

Înregistrări video au surprins numeroase persoane care primeau îngrijiri, în stradă, de la membri ai serviciilor de urgenţă, înconjuraţi de mulţime.

BREAKING 🇰🇷 : Death toll rises to 59

At least 59 people were killed at a Halloween party in #Seoul as dozens of people crashed to death during a stampede

People were crushed to death after a large crowd began pushing forward in a narrow alley near HamiltonHotel #SouthKorea pic.twitter.com/qUUl7pZKpT

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 29, 2022