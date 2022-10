Tragedie în lumea muzicii! A încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Era o legendă

Jerry Lee Lewis, născut la 19 septembrie 1935, în estul Louisianei, este renumit pentru înregistrarea unor piese celebre de rock, precum „Whole Lot of Shakin’ Going On”, „Great Balls of Fire” și „Breathless”, primele două fiind incluse în Grammy Hall of Fame.

Jerry Lee Lewis este „una dintre cele mai bune voci americane din toate timpurile”, a spus colaboratorul său Kris Kristofferson pentru USA Today.

Trebuie menționat că regretatul artist din SUA este unul dintre cei doar 16 oameni care au fost incluși atât în Country Hall, cât și în Rock and Roll Hall of Fame.

A învățat singur să cânte la pian la vârsta de 8 ani

Amintim că Jerry Lee Lewis a învățat singur să cânte la pian la vârsta de 8 ani și a cântat muzică gospel în biserică. Totodată, printre influențele formative ale lui Lewis se numără și faptul că asculta emisiunile radiofonice Grand Ole Opry, în care erau prezenți artiști precum Jimmie Rodgers, Hank Williams și Moon Mullican.

La rândul lor, cei doi verișori ai săi, Mickey Gilley și Jimmy Swaggart, împărtășeau interese muzicale similare. Gilley a devenit un cântăreț country de succes, iar Swaggart a devenit un evanghelist renumit la TV.

A vrut să dea o audiție pentru Sam Phillips, cel care l-a înregistrat pentru prima dată pe Elvis Presley

În 1956, Jerry Lee Lewis s-a mutat la Memphis pentru a da o audiție pentru Sam Phillips, proprietarul Sun Records și cel care i-a înregistrat pentru prima dată pe Elvis Presley, Johnny Cash și Carl Perkins.

Totuși, acesta nu era acolo când a sosit Lewis. Astfel, producătorul Jack Clement a înregistrat single-ul de debut al lui Lewis, o versiune rockabilly a piesei „Crazy Arms” a lui Ray Price.

Mai apoi, Lewis a continuat să lucreze la studio ca muzician, cântând la pian la numeroase înregistrări.

A făcut parte din legendarul album Class of ’55

Amintim că acesta a făcut parte și din legendarul album Class of ’55 cu Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins și Roy Orbison.

„Nimeni nu voia să-l urmeze pe Jerry Lee pe scenă. Nici măcar Elvis”, spunea legendarul Johnny Cash despre el.

Lewis a avut șase copii cu șapte neveste, viața sa persoanlă fiind marcată de câteva tragedii.