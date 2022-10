Folclorul românesc este în doliu! A murit interpretul român Ionel Bebe Lazăr la vârsta de doar 47 de ani. Acesta și-a petrecut ultimele săptămâni din viață pe patul de spital. Cântărețul de muzică populară Ionel Bebe Lazăr a încetat din viață și a lăsat în urmă o mare durere pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au apreciat. Artistul a decedat la spital.

Ionel Bebe Lazăr a decedat! Solistul avea 47 de ani și era internat de săptămâni bune la Spitalul Fundeni din București

Interpretul Ionel Bebe Lazăr avea grave probleme de sănătate. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, artistului i s-au depistat mai multe tumori, care au necesitat de urgență intervenții chirurgicale. În ultimul său interviu, artistul și-a exprimat dorința de a rămâne în viață, mai ales că abia atunci începuse ședințele de radioterapie.

„(…) Bine că m-a adus mama mea de cântec popular, Mariana Birică, la un doctor foarte bun la Fundeni. Cred că mă va pune pe picioare după cum văd, cred că sunt spre bine. Am făcut două ședințe de radioterapie, mai am patru până sâmbătă.

M-am rugat la Dumnezeu, cânt și la biserică, am zis că ‘Doamne, viața mea e în mâinile Tale’, să mă ajute și pe mine câte zile mai am să trăiesc. Ce or vrea Dumnezeu și doctorii”, spunea Ionel Bebe Lazăr pentru Star Popular.

Ionel Bebe Lazăr, în ultimele clipe din viață: ”Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte târziu”

Ionel Bebe Lazăr a mărturisit pentru sursa citată că a descoperit prea târziu tumorile din cauza căreia avea nevoie de calmante, pentru a nu simți durerea provocată.

„Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte târziu. Când m-am operat, medicii au constatat că au apărut și alte tumori la vezică urinară, pulmon și ficat.

Acum am fost operat a doua oară și sunt pe patul Spitalului Fundeni. Doamne, să mă fac și eu bine, câte zile oi avea…viața mea e în mâinile lui Dumnezeu. De un an jumate n-am mai putut să dorm, acum mi-a făcut domnul doctor niște calmante pentru somn”, a mai povestit cântărețul.

Ionel Bebe Lazăr era un artist cunoscut mai ales în zona Munteniei. Pe pagina de Facebook a artistului admiratorii i-au lăsat mesaje de apreciere și condoleanțe.