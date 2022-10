Mare atenție când luați această pastilă! Va poate pune sănătatea în pericol. Ce spun medicii?

Dr. Mihai Craiu subliniază că paracetamolul poate fi periculos atunci când părinții îl administrează copiilor fără prescripție medicală. Potrivit specialistului, doza și modul de administrare sunt esențiale.

„Colegul meu, domnul doctor Egri, face o foarte pertinentă atenționare. Paracetamolul, la sugarul mic și la copil în general trebuie dat corect. Atât doza cât și modul de administrare fiind esențiale.

Și trebuie spus că nici paracetamolul și nici alt medicament destinat combaterii febrei nu vindecă boala acută ce produce febră. Deci administrarea preventivă a paracetamolului la un copil răcit, dar afebril, nu are nici un efect pozitiv ci doar posibile efecte toxice.

Paracetamolul supradozat este foarte toxic! În Australia sunt cam 50 de decese anual din această cauză”, a declarat dr. Mihai Craiu la Antena 3.

De asemenea, medicul a spus și că paracetamolul trebuie administrat atunci când copilul are febră mare și alte simptome, precum stare proastă, dureri de cap, dureri de mușchi sau stare de greață.

„Și administrați doar la copilul cu febră mare care are și altceva. Un copil cu febră mică, în jur de 38 C, care se joacă și este reactiv ca înainte de răceală, nu are nevoie de antitermice”, a completat acesta.

Medicamentul care nu trebuie luat niciodată pe stomacul gol

Unele medicamente, luate pe stomacul gol, pot avea reacții adverse destul de puternice. Nerespectarea instrucțiunilor medicului și a celor de pe prospect poate dăuna sănătății. Potrivit medicilor, câteva dintre consecințe ar fi greață sau alte forme de suferință gastro-intestinală. Acestea sunt medicamentele pe care nu ar trebui să le iei niciodată pe stomacul gol.

În primul rând, este vorba despre antibiotice. Scopul lor este să combată infecțiile bacteriene, dar dacă sunt luate pe stomacul gol pot cauza reacții adverse, cum ar fi greață, alergii la medicamente, diaree asociată antibioticelor și creșterea numărului de bacterii rele din intestine. Asta se întâmplă deoarece antibioticele pot perturba microbiomul, adică bacteriile care trăiesc în mod natural în intestine.

Aceste modificări ale microbiomului sunt motivul pentru care apar toate simptomele menționate mai sus. De aceea, medicii ca antibioticele să se ia însoțite de mâncare și de probiotice. Alimentele ca varza murată, iaurtul sau brânza pot ajuta la restabilirea microbiotei intestinale după leziunile cauzate de antibiotic.

Mai apoi, urmează medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). „Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene” este un termen care se referă la un tip foarte comun de medicamente, printre care aspirina și ibuprofenul. Aceste medicamente pot avea diverse efecte secundare, cele frecvente fiind cele gastro-intestinale.

Unele dintre posibilele reacții sunt durerile de stomac, greața, diareea sau constipația. Din această cauză se recomandă administrarea de AINS împreună cu alimente, lapte sau produse antiacide.