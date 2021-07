România întreagă e în stare de şoc! Un jurnalist foarte cunoscut a murit la numai 29 de ani.

Este vorba despre jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi.

Acesta era comentator, moderator și analist cunoscut pentru aparițiile sale la televiziunile cu profil sportiv Telekom Sport și Look Sport.

Mihai Dolinschi, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Bucureşti, relatează fanatik.ro. Deocamdată, ancheta privind cauzele care au dus la moartea sa este în derulare, aşa că nu se cunosc împrejurările care au condus la acest tragic eveniment.

După finala câştigată de Italia la EURO 2020 în faţa Angliei, chiar pe Stadionul Wembley din Londra, Mihai Dolinschi scria, pe pagina sa de Facebook:

Cu toate că majoritatea telespectatorilor îl cunosc pentru emisiunile şi comentariile sale pe marginea fotbalului, jurnalistul şi realizatorul TV era extrem de pasionat şi de baschet.

Mihai Dolinschi comenta, alături de Cosmin Petrescu, partidele din NBA, pentru postul Telekom Sport.

“A fost o trecere ușor dificilă pentru că nu mai comentasem un alt sport de echipă, în afara fotbalului. Mai comentasem 3 meciuri de tenis, dar în urmă cu 3 ani. Totuși faptul că l-am avut alături pe Cosmin Petrescu m-a ajutat să îmi îmbunătățesc comentariul de la meci la meci.

Joc baschet cam o dată pe săptămână în parc cu vărul meu, Andrei Cristian Cușu, care evoluează la echipa U-18 a Voluntariului și a făcut parte la 3 meciuri și din echipa de seniori din prima ligă. Am practicat dar aș putea spune la un nivel semi-profesionist.

Pasiunea pentru baschet a început de la o vârstă fragedă, când mătușa mea, Monica Dolinschi pe atunci, evolua la naționala României de senioare și la ACRO sau Rapid la nivel de club. Eu pot să spun că am practicat la nivel semi-profesionist.

A fost o luptă între baschet și fotbal. Între 12 și 15 ani am practicat baschet la CSS4, unde am evoluat pe poziția de extremă și am mai jucat pentru echipa școlii și primul an de liceu. Apoi am renunțat pentru că am mai încercat un an fotbalul”, povestea Dolinschi într-un interviu acordat site-ului baschet.ro, anul trecut.