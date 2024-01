Tragedia a lovit Columbia. Ploile abundente din nord-vestul Columbiei au declanșat o tragică alunecare de teren. Aceasta a fost soldată cu cel puțin 17 decese și 35 de persoane rănite. Informațiile au fost oferite de autoritățile columbiene, citate de Reuters.

În după-amiaza zilei de vineri, o alunecare de teren a acoperit o autostradă intens circulată care conectează orașele Quibdo și Medellin, amplasate în provincia Choco, aflată pe malul Oceanului Pacific.

Autoritățile columbiene au indicat că un număr de persoane încă dispărute nu poate fi estimat. Acest lucru este din cauza faptului că noroiul a acoperit în întregime mai multe vehicule de pe șosea.

Guvernatorul provinciei Choco a informat că, până în prezent, au fost recuperate 17 cadavre din zona tragediei, conform unui mesaj postat pe rețeaua de socializare X. Acesta a menționat, de asemenea, că persoanele rănite au fost transportate la spitalele din regiune.

În clipurile care circulă pe platformele de socializare putem vedea clipa în care o masă mare de pământ s-a desprins de pe versantul muntelui, prăbușindu-se peste mai multe vehicule care circulau pe șoseaua inundată din fața lor.

