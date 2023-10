Un accident grav de autobuz s-a produs în Italia

Un accident grav de autobuz a avut loc în Italia după ce un autobuz a căzut de pe viaductul Vempa, care care leagă Veneția de Mestre. Accidentul a provocat cel puțin 21 de morți și 40 de răniți.

Autobuzul a căzut în gol de la o înălțime de 15 metri și avea la bord numeroase persoane. Se pare că autobuzul a ieșit de pe partea carosabilă pe pasajul superior Vempa. Căderea s-a petrecut într-o zonă de teren feroviar care trece pe lângă șosea. Potrivit autorităților, autobuzul a luat foc în urma impactului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:40, ora locală a Italiei.

BREAKING | 21 people have reportedly died after a bus hit a guardrail and plunged off an overpass in Venice, Italy. pic.twitter.com/H20FVmtXbA — READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 3, 2023

Autoritățile italiene au întrerupt circulația pe Linia de cale ferată între Mestre și Veneția în urma accidentului. Accidentul a fost încadrat în protocolul de „urgențe majore”.

Acest lucru înseamnă că toate camerele de urgență din spitale au fost puse la dispoziție pentru tratarea răniților. Totodată, personalul medical de întărire a fost rechemat în instituțiile medicale.

Potrivit primelor informații există cel puțin 21 de morți și 40 de răniți

Din păcate autoritățile se așteaptă ca acest număr să crească.

„O tragedie uriașă a lovit comunitatea noastră în această seară. Am declarat imediat orașul în doliu, în memoria numeroaselor victime care se aflau în autobuzul căzut. O scenă apocaliptică, nu există cuvinte. (…) Am numărat deja 20 de morți, dar îmi imaginez că numărul este destinat să crească. Salvăm oameni”, a anunțat primarul Veneției, Luigi Brugnaro.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023



Răniții au fost transportați către spitalele din Mestre, Padova, Treviso, Mirano și Dolo. Între timp, operațiunile de salvare sunt continuate.

Un comunicat al prefecturii a anunțat că pe lângă cei 21 de morți, alte 12 persoane au fost rănite. Există și numeroase persoane dispărute.

At least 20 dead in Italian coach crash near Venice, mayor tells local media pic.twitter.com/wDx85Cwh8s — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 3, 2023



Georgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj de condoleanțe

„Îmi exprim cele mai profunde condoleanțe, personale și ale întregului Guvern, pentru gravul accident care a avut loc la Mestre. Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile și prietenii acestora. Sunt în strânsă legătură cu primarul Luigi Brugnaro și cu ministrul Matteo Piantedosi pentru a urmări știrile despre această tragedie”, a transmis premierul Italiei, Goergia Meloni, pe Twitter (X).

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023

Se pare că unele dintre primele victime recuperate au decedat în urma arsurilor. Tragicul accident a dus la decesul a două persoane, inclusiv a doi copii. Echipele de intervenție lucrează în regim de urgență pentru a salva pasagerii care sunt încă blocați în partea de mijloc a autobuzului.