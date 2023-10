Tragedie în Italia! MAE a anunțat miercuri că patru cetățeni români se află printre victimele unui accident rutier produs în localitatea Mestre marți, pe data de 3 octombrie.

Instituția precizează că Ambasada României la Roma şi Consulatul General al României la Trieste s-au autosesizat, în regim de urgenţă, în urma informaţiilor din presă referitoare la accidentul produs la data de 3 octombrie a.c., în localitatea Mestre, Republica Italiană, în urma căruia mai multe persoane şi-au pierdut viaţa şi altele au fost rănite, şi au solicitat autorităţilor locale, în regim de urgenţă, informaţii suplimentare cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate.

O echipă consulară mobilă din cadrul Consulatul General al României la Trieste s-a deplasat la faţa locului, în regim de urgenţă, pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la identitatea tuturor persoanelor afectate, mai precizează sursa citată.

Urmare a demersurilor întreprinse, permanent, în cursul nopții de 3 spre 4 octombrie 2023, cât și pe parcursul zilei de astăzi de către Ambasada României la Roma și Consulatul General al României la Trieste, MAE precizează faptul că printre victimele accidentului rutier se află și patru cetățeni români.

Instituția subliniază că procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, având în vedere circumstanţele producerii accidentului şi gravitatea acestuia.

Totodată, MAE informează că echipa consulară mobilă din cadrul Consulatului General al României la Trieste s-a deplasat şi la unitatea medicală unde au fost transportate trupurile neînsufleţite pentru a intra în legătură cu membrii de familie, în vederea acordării asistenţei consulare specifice în astfel de situaţii.

Potrivit comunicatului, echipa consulară mobilă din cadrul Consulatului General al României la Trieste s-a deplasat și la unitatea medicală unde au fost transportate trupurile neînsuflețite pentru a intra în legătură cu membrii de familie, în vederea acordării asistenței consulare specifice în astfel de situații.

Ambasada României la Roma și Consulatul General al României la Trieste continuă dialogul cu autoritățile locale și vor acorda întregul sprijin, în limita competențelor, în vederea repatrierii trupurilor neînsuflețite și eliberarea certificatelor de deces.

BREAKING | 21 people have reportedly died after a bus hit a guardrail and plunged off an overpass in Venice, Italy. pic.twitter.com/H20FVmtXbA

— READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 3, 2023