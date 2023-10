Umilință pentru România! Delegația Rusiei la Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU a acuzat țara noastră că încalcă drepturile minorităților naționale, cele mai vulnerabile fiind rromii, maghiarii și rutenii transcarpatici.

🇷🇺 Russia at #HRC54:

🇷🇴 We still have serious concerns over discrimination against national minorities in Romania, the most vulnerable of whom are the Roma, Hungarians and Transcarpathian Ruthenians.

🔥 Xenophobia, racism and nationalism are currently on the rise in Romania. pic.twitter.com/cUBbjBwVQZ

— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) October 2, 2023