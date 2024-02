Insula Mindanao din Filipine a fost lovită de un cutremur puternic, de suprafață. Seismul a venit după o alunecare de teren. Această tragedie a dus deja la pierderea a 28 de vieți și a îngreunat operațiunile de căutare și salvare pentru zecile de persoane dispărute.

Insula Mindanao din Filipine a fost zguduită sâmbătă de un cutremur puternic cu magnitudinea de 5,8 grade, conform datelor furnizate de USGS, instituția americană de monitorizare geologică. Evenimentul s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri și a generat îngrijorare în regiune.

Autoritățile au declarat că operațiunile de căutare a zecilor de persoane dispărute în urma alunecării de teren din orașul Maco, provincia Davao de Oro, din sudul Filipinelor, au fost întrerupte din cauza cutremurului.

Alunecarea de teren survenită marți seară a avut loc la un sit de exploatare auriferă. Aceasta a generat o tragedie cu repercusiuni severe. În prezent, situația arată astfel:

Potrivit autorităților, fetița a fost salvată vineri, după ce a petrecut 60 de ore sub dărâmături.

În ultimele săptămâni, orașul Davao de Oro a fost afectat de ploi torențiale, care au provocat inundații și alunecări de teren.

Agenția de seismologie din Filipine a raportat că seismul de sâmbătă, survenit la ora locală 11:22 (5:22, ora României). Acesta avut o magnitudine de 5,9 și s-a produs la o adâncime de 27 de kilometri.

Conform aceleiași agenții, nu sunt anticipate pagube majore, dar este posibil să apară replici.

După aproape 60 de ore de la alunecarea de teren din Filipine, o fetiță în vârstă de trei ani și un bebeluș de două luni au fost găsiți în viață. Echipele de intervenție au calificat salvarea drept un miracol.

Echipele de intervenție au salvat fetița din satul minier Masara de pe insula Mindanao, în sudul Filipinelor, folosindu-și mâinile și lopețile. Totul, într-o încercarea disperată de a găsi supraviețuitori după catastrofă. Informațiile au fost oferite de Edward Macapili, directorul agenției pentru gestionarea catastrofelor naturale din provincie.

Pe Facebook a fost distribuită o înregistrare video care arată un salvator ținând fetița în brațe, aceasta plângând și fiind acoperită de noroi.

PROOF OF LIFE!

A muddied girl rescued Friday morning February 9, 2024 three days after the landslide Tuesday evening Feb. 6, 2024 in #Masara, #Maco #DavaoDeOro #Philippines.

#MasaraMiracle #ProofOfLife #Rescuehttps://t.co/Qox42UUtkS… pic.twitter.com/Koy9LsiZi8

— Danny Escabarte (@DaniloEscabarte) February 9, 2024