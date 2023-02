O femeie a fost ucisă de un TIR în timp ce traversa trecerea de pietoni

În această dimineață, 17 februarie 2023, o femeie în vârstă de 66 de ani din Târgu Mureș și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni. Femeia respectivă a decedat după ce a fost lovită de un camion, în timp ce traversa strada.

Accidentul s-a petrecut pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Târgu Mureș. Femeia doar ce pusese piciorul pe trecerea de pietoni, imediat a fost lovită din plin de un TIR.

Victima a fost prinsă sub camion şi târâtă pe șosea aproape 100 de metri. Potrivit informațiilor obținute de PRO TV, şoferul camionului nici măcar nu a văzut-o.

La fața locului a ajuns un echipaj medical, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Șoferul are 45 de ani și este din județul Sălaj. Oamenii legii l-au verificat cu aparatul etilotest, însă acesta nu consumase nici alcool și nici substanțe interzise. A fost deschis un dosar penal în acest caz.

După ce a avut loc acest incident, oamenii care locuiesc în Târgu Mureș au spus că îşi doresc instalarea unui semafor pentru a nu se mai întâmpla asemenea accidente.

„E destul de mare traficul pentru că dacă Mureșul nu are o rută ocolitoare, toate TIR-urile vin pe aici, toate mașinile. Mă gândesc cum TIR-ul are așa înaltă cabina nu are cum să ia în față, poate nu l-o văzut și pentru aia a luat așa distanță mare”, a spus un localnic, relatează sursa citată anterior.

Un tânăr de doar 28 de ani și-a pierdut viața într-un accident de mașină

Din nefericire, un alt incident tragic a avut loc în timpul nopții de joi, 16 februarie, spre vineri, 17 februarie. Un tânăr de doar 28 de ani a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Polițiștii au deschis deja o anchetă și urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul rutier.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, accidentul rutier s-a petrecut pe strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01:50, la fața locului deplasându-se două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, alături de o ambulanță SAJ.

Echipajele au găsit un autoturism răsturnat, iar în afara acestuia era un tânăr de aproximativ 28 de ani care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a informat instituția respectivă.