Acuzații extrem de grave la adresa unor lideri din PSD. Deputatul Cătălin Rădulescu, zis și Mitralieră, s-a dezlănțuit pur și simplu.

Olguța Vasilescu e terminată!

Exclus din PSD, deputatul a ieșit la rampă cu o serie de dezvăluiri extrem de grave. Acesta a dat de pământ cu mai mulți lideri ai partidului care au primit funcții importante pe vremea lui Liviu Dragnea. Lia Olguța Vasilescu, actual candidat al PSD la Primăria Craiova, dar și mai mulți lideri, au fost făcuți praf de către Rădulescu.

„MEMBRILOR și SIMPATIZANȚILOR PSD , care trebuie sa știe adevarul – Niciodată nu rămân dator, gruparii mafiote !

Nu am avut nicio reacție la cald după excluderea mea din Psd pentru ca mi-am pus ideile cap la cap , și a trebuit sa primesc o binecuvântare , însă e datoria mea morala sa spun celor care ma cunosc și ma îndrăgesc , prietenilor și prietenelor mele , fanilor, primarilor Psd (care ma iubesc pentru legile mele care au zguduit Ani) ,ceea ce știu și care sunt de fapt adevăratele motive ale excluderii mele :

1. Noul Psd , clamat de Ciolacu , Grindeanu & Stanescu : e format 100% numai din “ oamenii lui Dragnea “ toti fiind puși in funcții de Dragnea : Tudose -ministru și premier ; Ciolacu – lider de grup și vicepremier ; Firea -primar ; Grindeanu -ministru și premier ; Stanescu – ministru ; Olguța Vasilescu -ministru ; Manda -președinte de comisie și europarlamentar ; Negrescu-ministru și europarlamentar . Toti acești indivizi sunt creatia lui Liviu Dragnea și tot ei sunt principalii organizatori de puciuri in Psd in perioada 2014-2018, neavând decât un singur scop in partid , acela de a conduce partidul !

2. Din 2012 am sesizat existenta unui grup mafiot , format din masoni , dar care aveau și calitatea de informatori sau ofițeri acoperiți ai serviciilor și care il înconjuraseră pe Liviu Dragnea , blocând accesul parlamentarilor, al primarilor sau al președinților de organizatii , la el , acest grup unit ba prin calitatea de analfabeți , marea majoritate fiind cu studii la universități private , cu studii la Universitatea Sri și masoni și bineinteles corupți pana in măduva oaselor ! grupul e format din : Ciolacu, Tudose, Manda, Olguța Vasilescu, Simon , Talvar, Georgian Pop , Grindeanu ,Lucian Sova și Weber , grup la care au achiesat ulterior și Stanescu și Fifor, el fiind condus pana la un anumit moment de Valeriu Zgonea . Acest grup avea rolul de a-și promova membrii in toate funcțiile de conducere ale Camerei Deputaților și in ministerele importante . Liviu Dragnea a încercat destructurarea acestui grup mafiot in diferite rânduri , atunci când l-a executat pe Valeriu Zgonea , atunci când l-a executat pe Grindeanu și apoi pe Tudose și Ciolacu , și deschizând discuția in CEx , cu privire la excluderea celor care au universități la Sri , fapt care i-a făcut pe alții care se înscriseseră cu aplomb la Universitatea Sri , așa cum e de exemplu Simona Bucura Oprescu și alții, sa abandoneze imediat aceste cursuri și chiar sa își șteargă din Cv acest aspect !

3. Acești indivizi care conduc acum partidul ( cu mici excepții ) sunt uniti prin nulitate , incultura și analfabetism , fiind proveniți din : vânzători de cârnați – Ciolacu ; tractoristi -Stanescu ; vânzători de bilete la casa de cultura -Manda , niciunul necunoscand vreo limba straina decât la nivelul “ francezei Olguței Vasilescu “ !

4. Acești indivizi sunt principalii vinovați ai pierderii de imagine a Psd -ului , fiind promotorii tuturor puciurilor interne împotriva lui Liviu Dragnea in perioada 2014-2019!

5. Tot ei sunt cei care au orchestrat căderea guvernului Psd -Dancila ,in urma motiunii de cenzura depusă de opoziție in parlament , Ciolacu împreuna cu Manda , Olguța Vasilescu , Stanescu și Benea , determinând trecerea in acea zi , a unor parlamentari Psd din Olt, Dolj și Bacău la Pnl ; primarii Psd din țara trebuie sa știe adevarul , primarii Psd trebuie sa cunoască ca Psd este in opoziție deoarece acești informatori masoni , analfabeți au fost aceia care au ajutat la căderea guvernului Psd , numai și numai pentru a o îndepărta pe Viorica Dancila și pe Eugen Teodorovici și pentru a pune mâna pe conducerea partidului !

5. Cât de prost si de oportunist sa fie acest Grindeanu sa accepte sa facă echipa cu toti aceia care au votat moțiunea împotriva lui și a guvernului Grindeanu , absolut toti votând ceea ce le-a cerut Liviu Dragnea , singurii care s-au opus fiind parlamentarii de Timiș și Caras , un parlamentar din Gorj , eu și Nicu Banicioiu !

6. Dna -ul ar trebui sa facă doua lucruri in loc sa piardă timpul : sa il audieze pe Haisam Omar și sa vadă ce relație a existat între el și Ciolacu și care a fost genul relației , sa verifice adjudecarea licitației podului Brăila -Galati in valoare de 500 milioane euro , relația între subcontractorul din Galati și Premierul Tudose ( din Brăila ) , sa verifice lucrările la aeroportul Henri Coandă ale unor constructori din Buzău și relația cu Ciolacu ( din Buzău) in perioada când era vicepremier fără portofoliu și sa verifice adjudecarea centurii Bacăului in mandatul ministrului Lucian Sova ( din Bacău ) ; când CEx-ul Psd era reunit sa il demită pe Tudose , pe Tudose nu l-a interesat sa vina la CEx ci ca împreuna cu Ciolacu sa fie prezenți împreuna cu Felix Stroe ( susținut de ei ministru transporturilor , ulterior intrând și el in “ frăția inelelor “ ) , la semnarea contractului podului de 500 milioane euro , semnarea rapida a acestui contract fiind mai importantă și decât Premierul Japoniei sau prezenta la CEx ( prietenii știu de ce !!!) !

7. Tudose își amintește masa unde la o terasa ii spunea unui om drag mie , ca va face cel puțin 100 milioane euro ca Premier ??? !

8. Imediat in aceiasi zi , după condamnarea lui Liviu Dragnea , cine credeți ca a venit in ședința CEx -ului și a impus-o pe Viorica Dancila , președinte interimar , cerându-i Olguței Vasilescu ( care atunci nu era in grupul lor ) , mie , lui Codrin și altora sa facem un pas in spate , aceiasi Paul Stanescu și Ciolacu , care ulterior , când Viorica Dancila a pierdut alegerile pentru președinția României , au convocat la Camera Deputaților o întâlnire de taina care a precedat , ședința in forța de a doua zi când au fost obligați toti vicepreședinții biroului permanent Psd sa își dea demisia și acest grup a preluat puterea prin lovitura de palat , ilegal si nestatutar !

9. Eugen Teodorovici a fost uzurpat de drepturile și funcția conferite prin alegerea lui la Congres , fapt care il obliga pe Eugen sa le facă plângere penală !

10. Cer public autorităților competente sa inceapa urgent verificarea cheltuirii banilor atât pe vremea când Fifor a fost secretarul general al partidului( cam 20 milioane euro ) cât și pe vremea interimatului Ciolacu -Stanescu ( tot cam 20 milioane euro ) , ce contracte s-au semnat și unde au ajuns de fapt banii partidului nostru !

10. Fifor , un individ ajuns din bibliotecar și filozof , ministru “ plenipotențiar “ , fiind ba ministru apărării , ba al transportului , ba al internelor , ba al economiei , el nepricepându-se la nimic , un individ care minte așa cum bea apa , va reamintesc cum a negat când cerea unui primar la congres sa il huiduie pe Marian Oprișan , sau cum a negat ca a semnat lista puciștilor împotriva lui Liviu Dragnea . Ceea ce este interesant este ca atunci când a fost demis Tudose din postura de premier , și apăruse pe buzele unora propunerea cu Fifor , Liviu Dragnea ne-a spus ca nu vrea sa pună un alt ofițer acoperit Premier după ce fusese fortat sa il pună pe Grindeanu și Tudose ! Tot interesant de știut ca acest obedient Fifor , a fost salvat de Codrin și de mine in ultimul CEx dinaintea campaniei pentru alegerile prezidențiale , atunci când Stanescu și Manda au cerut demiterea lui din secretar general pe motiv ca acesta discuta cu primarii din Olt sa il schimbe pe Stanescu , și iată cum imediat când Ciolacu și Stanescu au spus ca s-au furat bani din banii partidului in perioada când Fifor era secretar general , oportunistul Fifor a trecut și el in gruparea lor ! ( oare de ce ? ) !

11. Olguța Vasilescu , fericita deținătoare a unei vile in Craiova ( și nu numai ) , împreuna cu “ coloratul “ Manda ( protectorul clanurilor de interlopi craiovene ) , e cea care pe rând ba a fost ministru muncii , viitoarea nasa a lui Liviu Dragnea , șefa de campanie a Vioricai Dancila ( tare campanie finalizată cu pierderea alegerilor ) , unul din Orchestratorii căderii guvernului Psd Dancila la moțiune și mai nou vicepreședinte in gruparea Ciolacu ; aceasta individa ( de care Vadim și alții aveau ce povesti , dar și Codrin) a fost cea care a încercat sa il impună pe bețivul notoriu Manzana ca președinte al Psd Arges pe timpul lui Liviu Dragnea , Dragnea opunându -se categoric și reușind împreuna cu Stanescu și Ciolacu la alegerile din 2020 ; sper sa ii poarte măcar respect lui Dragnea , pentru felul in care la nunta ei , Liviu le-a cerut tuturor sa dea între 2000-2500 euro in plic mirilor ! ( iese socoteala cu declaratia ???) !

12. Clingonianul din Războiul Stelelor , Tudose , un individ care pe vremuri ii cara geanta lui Bunea Stancu , ajutat de Hrebenciuc sa ajungă președintele comisiei economice ,unde se stabileau redeventele pe care urma sa le plătească Omv -ul statului roman ( cele mai mici din Europa- oare de ce !,redevențe modificate (in urma controlului efectuat de Curtea de conturi ), de catre Liviu Dragnea, si in urma cărora s-au putut mari salariile si pensiile ; acest individ a fost declarat si dovedit plagiator al lucrării de doctorat , recunoscând ulterior ca a plagiat , retrăgândui-se titlul de doctor , individul mințind ca a predat , el de fapt nepredand niciodată , un oportunist care a trecut la Pro România , de unde l-a sabotat pe Victor Ponta , împreuna cu Manda și a determinat plecarea a 8 deputati la Pnl in ziua motiunii depuse împotriva guvernului Psd Dancila , ajutând la căderea guvernului Psd !

13. In sfârșit Manda “coloratul “ pe care Președintele Băsescu l-a refuzat sa il numească in funcția de ministru de finante , numindu-l “ un rupator de bilete “, cel care nu rezista in comisia de buget -finante pana la final și prefera sa se ducă sa-și tamponeze pe interior nasul ,ca doar fiind colorat , vroia sa se albească , europarlamentar pus de Liviu Dragnea , fără sa știe nicio limba straina , unul din orchestratorii principali ai căderii Guvernului Psd Dancila , care in ziua motiunii a stabilit cu Ciolacu , Olguța , Stanescu și Benea , trecerea deputaților din Psd și Pro-România la Pnl , un “colorat “ incult , care își permitea sa își jignească fostul președinte Ponta , care înainte il propusese ministru de finante !

Asta e gruparea inculto-masonica -securoida care conduce acum marele Psd , pe care ăștia l-au făcut atât de mic și pe care il vor baga in opoziție pentru patru mulți ani de zile , ăștia sunt reformatorii Psd -ului , Psd -ul nou,ăștia sunt aia care vorbeau de tatuci și care vor sa se compare cu Iliescu , Nastase , Geona sau Ponta ! Nu puteți sa ajungeți in viața voastră la rezultatele lui Liviu Dragnea , nu aveți nici flerul ,nici spiritul de luptator al lui , și nu mai aveți ceva analfabeților , va lipseste patriotismul și dragostea de romani , demnitatea și onoarea , cultura și buna creștere !

Așa ca, excluderea mea a fost pentru mine , un moment de ușurare , pentru ca îmi era greață sa va aud și sa va privesc ! Le deplang soarta , colegilor mei intelectuali desăvârșiți din partid care nu pot accesa funcții politice și administrative din cauza acestei grupări și prietenilor mei, primarii din toată țara care vor suferi din cauza acestor impostori !”