Cu ocazia lansării Topului Capital 100 manageri 2023, Răzvan Munteanu, CFO-ul Mega Image ne-a acordat un interesant interviu.

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Răzvan Munteanu: – În anul 2022, am continuat strategia de extindere a rețelei de magazine și de modernizare a celor existente, pentru a oferi clienților noștri un acces mai facil și o experiență îmbunătățită la cumpărături. La finalul anului trecut, Mega Image a depășit numărul de 900 de magazine, prin 55 de noi magazine, deschise atât pe piețe consolidate, cât și în noi teritorii din țară. Ne bucurăm că am putut susține astfel și dezvoltarea economiei și că am asigurat locuri de muncă în comunități din mai multe orașe din țară. În același timp, am continuat investițiile în magazine pentru a completa experiența de cumpărături. Iar aici amintesc dezvoltarea portofoliului de produse marcă proprie Mega, extinderea caselor self check-out, remodelare și upgrade.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

R.M: – Expansiunea rețelei Mega Image, cât și procesul de upgrade reprezintă procese complexe, care necesită o analiză detaliată, investiții importante și o execuție internă foarte eficientă. Organizarea clară a întregului spațiu din magazin, cu departamente bine definite, zone principale și elemente de signalistică esențiale și clare, pentru o mai bună orientare în magazin a clientului reprezintă o prioritate pentru noi.

Digitalizarea, esențială

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

R.M: – Anul acesta, continuăm și accelerăm o serie de proiecte de digitalizare și automatizare, atât în ceea ce privește interacțiunea cu consumatorul, cu furnizorii și cu instituțiile statului, cât și în activitățile interne. Zona de e-commerce continuă să fie un teritoriu strategic, pe care Mega Image îl consolidează. Platforma proprie online a rămas în centrul strategiei pe termen lung, Mega Image fiind un supermarket care a dezvoltat o platformă pentru cumpărături online cu o integrare completă a serviciilor: de la depozit propriu, la platforma online și aplicația de mobil cu serviciul de livrare rapidă. Digitalizarea și automatizarea vor contribui la optimizarea proceselor și ne vor ajuta să oferim o experiență superioară consumatorilor, menținând costurile și prețurile la un nivel cât mai scăzut, în acest mediu puternic inflaționist.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

R.M: – Una dintre provocările majore din perioada pandemiei a fost să asigurăm acces continuu la produsele de care clienții noștri aveau nevoie. A fost prioritatea nr. 1 a întregii organizații. Am reușit acest lucru prin parteneriate cu furnizorii pentru a asigura lanțul de aprovizionare, prin optimizarea sistemului de comenzi online și prin implementarea măsurilor de siguranță pentru clienți și angajați. Perioada pandemiei a fost marcată de numeroase provocări la nivel economic, nu doar sanitare, în care întreaga industrie a fost pusă la încercare, iar una dintre cele mai importante lecții învățate a fost adaptabilitatea. A fost un imbold la acțiune, la mobilizare și la rezolvarea problemelor prin soluții concrete. Ne-am concentrate strategia pe adaptarea la noile nevoi și cerințe ale consumatorilor.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

R.M: – Considerăm că în ultimii ani, instituțiile statului au facut progrese importante în direcția modernizării, alinierii cu legislația europeană și digitalizării. Ce își dorește mediul de afaceri este mai multă predictibilitate și claritate în schimbările legislative și o colaborare mai mare între insitutuțiile statului și companii. Această abordare ar permite și încuraja investițiile și ar spori eficiența, cu efecte benefice semnificative asupra economiei și societății în sens larg.

Sfaturi, sfaturi

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

R.M: – Îi încurajez pe tineri să învețe în mod continuu, mai ales din experiențele profesionale. Sunt convins că cea mai avantajoasă investiție pe care o poate face cineva pe termen lung este în dezvoltarea personală și personală. Este important să rămână flexibili, pentru că afacerile, rolurile și carierele vor arăta probabil diferit în viitor față de cum ne imaginăm acum că vor fi. De asemenea, îi sfătuiesc să își aleagă o companie care li se potrivește și să privească relația cu această companie ca pe un parteneriat pe termen lung din care vor câștiga ambele părți.

C. – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

R.M: – Contextul de business este unul extrem de dinamic, dar este evident că una dintre tendințele importante este și va rămâne digitalizarea. Tehnologia evoluează exponențial și uneori imprevizibil și ajută organizațiile să acceseze oportunități noi de afaceri, să ia decizii mai bune, să lucreze mai eficient, mai rapid și cu costuri mai mici. Companiile și oamenii care vor învăța, adopta, folosi și dezvolta cel mai bine soluțiile digitale vor fi avea un puternic avantaj competitiv.

C: – Bani, ce vă spune acest cuvânt?

R.M: – Conceptul cu care asociez cel mai mult banii este libertatea. De exemplu, profitabilitatea și lichiditățile unei firme îi oferă siguranță, flexibilitatea și resursele financiare pentru a-și urma misiunea și a lua deciziile economice cele mai bune pe termen lung, fără constrângeri.