Top 20 cele mai periculoase orașe din Europa. Un oraș este considerat periculos când există o combinație între mai mulți factori: un număr mare de infracțiuni, risc de dezastre naturale, escrocherii și atacuri teroriste.

Europa este destul de norocoasă, fiind apreciată drept un continent cu destinații sigure. Dar va exista întotdeauna un anumit nivel de risc, oriunde ai merge.

Orașele cu rate mari ale criminalității și riscuri de atacuri armate

Orașele de mai jos au înregistrat rate mai mari ale criminalității – uneori, acestea sunt infracțiuni mărunte, cum ar fi cele comise de hoții de buzunare, dar există și riscuri mai mari, precum atacuri armate.

Iată care sunt 20 cele mai nesigure orașe din Europa, potrivit The Boutique Adventurer.

Aceste orașe sunt clasate în funcție de indicele criminalității, dar nu sunt listate într-o anumită ordine.

Amsterdam, Olanda

Indicele criminalității: 33,68

Amsterdam este un oraș sigur pentru turiști. Dar este o destinație aglomerată, cu milioane de vizitatori care sosesc în fiecare an. Așa că există riscul unor probleme, mai ales în Cartierul Roșu.

Criminalitatea din Amsterdam este concentrată în mare parte în cartierele cu viață de noapte și implică furtul din buzunare în gări și în transportul public.

Sfat de siguranță: evitați locurile periculoase și nu lăsați niciun obiect nesupravegheat. De asemenea, nu luați niciodată un taxi de pe stradă, deoarece adesea nu sunt înmatriculate legal.

Londra, Marea Britanie



Indicele criminalității: 52,81

Cea mai mare parte a orașului este sigură, cu transport public nonstop și zone bine iluminate în jurul barurilor și restaurantelor.

Cele mai periculoase zone sunt în jurul East End, unde există violență între bande și trafic de droguri. În centrul orașului nu există probleme în timpul zilei, dar pe timpul nopții hoții de buzunare și jafurile pot deveni mai frecvente în Londra.

Sfat de siguranță: nu ieșiți singur noaptea și păziți-vă bunurile!

Paris, Franța



Indicele criminalității: 53,19

O excursie la Paris este în general sigură pentru turiști. Dar au existat informații privind furturi din buzunare și atacuri ale hoților în principalele locuri turistice ale orașului, cum ar fi Montmartre și Luvru.

În plus, se știe că stațiile de metrou sunt periculoase pe timp de noapte. Zonele din jurul Les Halles, Châtelet-Les-Halles și Gare du Nord pot fi deosebit de periculoase după întuneric. Asigurați-vă că luați măsuri de precauție suplimentare atunci când călătoriți în aceste zone.

Madrid, Spania

Indicele criminalității: 29,42

Top 20 cele mai periculoase orașe din Europa. Și la Madrid există cazuri de furturi din buzunare și jaf.uri Aceste incidente tind să aibă loc în zone cu aglomerație mare, cum ar fi transportul public și atracțiile turistice.

În plus, districtul La Latina a cunoscut o creștere a criminalității în ultimii ani.

Această zonă găzduiește unele dintre cele mai populare baruri și restaurante ale orașului, așa că asigurați-vă că luați măsuri de precauție suplimentare atunci când călătoriți în această zonă.

Bruxelles, Belgia

Indicele criminalității: 50,80

Dacă ați fost vreodată în Belgia, știți că este o țară cu orașe pline de viață. Bruxelles nu face excepție, dar au existat rapoarte privind furturi din buzunare și jafuri în centrul orașului. Acestea sunt, în mare parte, limitate la principalele puncte turistice și noduri de transport public.

Fiți vigilenți când vă plimbați prin centrul orașului, mai ales noaptea. Belgia nu are cea mai mare rată a criminalității din Europa, dar evitați să călătoriți noaptea în zonele pustii.

Sfat de siguranță: acest oraș a fost ținta unor atacuri teroriste și există șansa ca oricând să se producă altele.

Porto, Portugalia

Indicele criminalității: 36,42

Al doilea oraș ca mărime al Portugaliei este un loc superb. Dar există și o rată a criminalității care vă expune unor riscuri. Furturile din buzunare, spargerile și tâlhăriile au loc în centrul orașului și în transportul public.

Există, de asemenea, părți ale orașului care au probleme cu drogurile, precum zonele Rua Vila Nova de Foz Côa și Rua Peso da Régua.

Sfat de siguranță: evitați să vă plimbați în aceste zone noaptea. De asemenea, asigurați-vă că hotelul este sigur.

București, România

Indicele criminalității: 27,98

Bucureștiul este un oraș cu o istorie bogată, dar este cunoscut și pentru criminalitate. Furturile din buzunare și tâlhăriile sunt frecvente în zonele aglomerate, cum ar fi stațiile de transport public, parcuri, atracții turistice și piețe. În plus, au existat rapoarte privind furturi din parcările mașinilor.

De asemenea, se știe că escrocii își desfășoară activitatea în oraș, vizând în special turiștii, în timp ce se urcă în trenuri și autobuze.

Criminalitatea din București este totuși în scădere.

Stockholm, Suedia



Indicele criminalității: 45,10

La prima vedere, Stockholm este un loc liniștit, cu rate foarte scăzute ale criminalității. Dar, ca toate orașele, are pericolele sale. Furtul din buzunare este cea mai frecventă infracțiune din oraș, stațiile de transport public și atracțiile turistice fiind deosebit de predispuse la aceste infracțiuni.

În general, luați aceleași măsuri de precauție când călătoriți la Stockholm, ca și în orice alt oraș.

Riga, Letonia

Indicele criminalității: 37,93

Riga este un oraș frumos și liniștit. Dar are zonele sale întunecate, furturile din buzunare și jafurile fiind cele mai frecvente crime din oraș.

Acestea tind să apară în jurul locurilor turistice populare, cum ar fi Orașul Vechi și Monumentul Libertății.

Riscul terorismului este prezent și în Riga, așa că asigurați-vă că verificați cele mai recente avertismente de călătorie și fiți mereu cu ochii pe activități suspecte.

Sfat de siguranță: fiți foarte atenți când utilizați transportul public, deoarece hoții de buzunare vizează adesea călătorii din autobuze și tramvaie.

Kiev, Ucraina



Indicele criminalității: 46,63

Kievul este un oraș vibrant, dar instabilitatea politică a dus la niveluri ridicate de corupție și criminalitate. Infracțiuni minore, cum ar fi furtul din buzunare și de telefoane, frecvente în zonele publice; turiștii sunt ținte frecvente pentru hoți.

De asemenea, se știe că escrocii își desfășoară activitatea în oraș, așa că aveți grijă când străinii se oferă să vă ajute. Fiți deosebit de atenți când retrageți bani de la ATM-uri, deoarece au existat rapoarte de skimming de carduri la Kiev.

Notă: Având în vedere invazia rusă în curs de desfășurare în Ucraina, nu este recomandat să călătoriți în această țară.

Sofia, Bulgaria



Indicele criminalității: 41,76

Top 20 cele mai periculoase orașe din Europa. Sofia este o destinaţie în plină ascensiune, dar există cartiere periculoase. Zonele cu trafic turistic ridicat au, de asemenea, cel mai mare risc de infracțiuni minore. Furtul din buzunare este obișnuit în zonele cu aglomerație turistică, iar în oraș au fost semnalate tâlhării.

Orașul are un număr mare de câini vagabonzi care pot deveni periculoși.

Sfat de siguranță: fiți atenți la activități suspecte atunci când explorați orașul, în special în apropierea locurilor turistice. Fiți foarte precauți în timpul serii, deoarece criminalitatea tinde să crească după întuneric.

Belgrad, Serbia

Indicele criminalității: 38,54

Cele mai mari amenințări din Belgrad le reprezintă hoții de buzunare și jafurile, dar în rest, este relativ sigur. Turiștii sunt ținte frecvente pentru furturi, așa că este important să fii mereu conștient de împrejurimi și să fii atent la bunuri.

O altă problemă de siguranță o reprezintă cluburile de noapte. conduse de mafia balcanică.

Sfat de siguranță: Un alt spațiu potențial periculos pentru turiști din Belgrad sunt jocurile sportive, unde au existat rapoarte de violență.

Varșovia, Polonia

Indicele criminalității: 26,44

Varșovia este în general un oraș sigur, dar nivelul ridicat de sărăcie a dus la o creștere a criminalității. Furtul din buzunare și de telefoane sunt cele mai frecvente infracțiuni raportate de turiști

14. Salonic, Grecia

Indicele criminalității: 47,58

Salonic este destinația ideală pentru o vacanță la plajă.

Nu vă plimbați singuri prin Lahanokipoi, strada Egnatia și suburbii precum Dendropotamos.

Hamburg, Germania

Indicele criminalității: 43,26

Hamburg este un oraș impresionant, dar ca și Amsterdam, are propriul cartier roșu. Acest lucru poate duce la creșterea criminalității pe timp de noapte.

Zonele mai periculoase, cum ar fi Reeperbahn, sunt patrulate de poliție.

Sfat de siguranță: prostituția și drogurile cauzează multe dintre problemele orașului, așa că pericolul crește la cădere nopții.

Nantes, Franța

Indicele criminalității: 55,90

Unul dintre cele mai frumoase orașe din Franța, Nantes, este relativ sigur. Furtul din buzunare și furtul de mașini sunt probleme constante și a existat o creștere bruscă a activității criminale în ultimii ani din cauza traficului de droguri.

Nantes are câteva cartiere periculoase pe care ar trebui să le eviți. Acestea includ zonele Dervallières și Bottière. Uneori există și demonstrații care pot deveni violente; se recomandă să stați departe de acestea.

Dnipro, Ucraina

Indicele criminalității: 53,37

Dnipro este o destinație turistică populară pentru aventurieri. Dar, ca majoritatea orașelor din Ucraina, nu este lipsit de riscuri. Au existat rapoarte de furturi din buzunare, escrocherii și chiar crime violente.

Malmo, Suedia

Indicele criminalității: 53,56

Top 20 cele mai periculoase orașe din Europa. Dintre toate orașele suedeze, Malmo este cel mai puternic afectat de criminalitate. Aici au loc frecvent reglări de conturi între bande și alte acte violente.

Sfat de siguranță: feriți-vă de necazuri evitând suburbiile pe timp de noapte și stați departe de potențiale certuri în bar. Dar dacă aveți probleme, să știți că poliția acționează rapid și vă va ajuta.

Kristiansand, Norvegia

Indicele criminalității: 43,45

Norvegia este o țară sigură, iar Kristiansand nu este atât de periculos pe cât ar putea suna. Există probleme legate de droguri și furturi, dar crimele violente sunt rare.

Principalele puncte nevralgice ale orașului sunt bețivii și cerșetorii care se plimbă pe străzi și caută ținte. Cel mai bine este să evitați zonele rău famate, cunoscute pentru traficul de droguri.

Minsk, Belarus

Indicele criminalității: 61,75

Chiar dacă Minsk are un indice al criminalității ridicat, guvernul Belarus are o politică de toleranță zero pentru toate crimele.

Acest lucru l-a făcut unul dintre cele mai sigure orașe din Europa. Totuși, turiștii ar trebui să fie conștienți că există riscul de furturi din buzunare și jafuri.