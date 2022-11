Omul de afaceri Toni Iuruc a vorbit despre situația dificilă în care se află fosta lui soție și ce au de gând să facă avocații Simonei Halep.

Toni Iuruc a reacționat după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj

„Oamenii au o strategie de apărare, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrătuțească. Un gând bun ca orice român, este un caz complex. Ce am avut de zis, am spus. Are o echipă de avocați, de la un anumit nivel încolo ea este singura care poate să răspundă. Sunt chestii serioase și doar echipa ei și strategia avocaților contează.

Noi ce am avut de zis am zis la început, am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Ea și echipa de avocați, conform strategie lor, ar trebui să comunice. Restul de pe lângă ar trebui să-i lăsăm să-și facă treaba. Nu intru în detalii.”, a spus Toni Iuruc, despre situația în care se află acum foasta sa soție, Simona Halep, potrivit sport.ro

Simona Halep, acuzată oficial de dopaj

Simona Halep a fost în mod oficial acuzată de dopaj și are la dispoziție 20 de zile pentru a contesta decizia. Cealaltă posibilitate este încheierea unui acord de recunoaștere, însă asta ar însemna să se declare vinovată.

Amintim că în cadrul turneului US Open, tenismena a fost testată pozitiv pentru Roxadustat, iar după aceea a fost suspendată provizoriu. Medicamentul pe care l-a luat aceasta și care conținea substanța menționată este folosit în tratarea anemiei și stimulează producția de globule roșii, care facilitează circulația oxigenului în sânge. Cu alte cuvinte, în cazul sportivilor, substanța sporește rezistența la efort.

Sportiva este pasibilă pentru o suspendare de 4 ani. Aceasta are la dispoziție 20 de zile pentru a contesta decizia. O modalitate prin care și-ar putea diminua pedeapsa la 3 ani ar fi încheierea un acord de recunoaștere, dar asta ar însemna să se declare vinovată. Anunțul a fost făcut de către Sport Resolutions, agenţia independentă de soluţionare a litigiilor din sport.