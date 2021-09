Ilie Nătase i-a dat de gol pe Toni Iuruc și Simona Halep. Fostul tenismen a declarat că cei doi au stabilit deja data la care se vor căsători, aceasta fiind în doar câteva zile.

Potrivit acestuia, Simona Halep l-ar fi sunat de la New York și i-ar fi spus că va face cuninia pe data de 15 septembrie la Constanța, iar sportivul a decis să profite de moment pentru a sărbători tot atunci și ziua de naștere a soției sale, Ioana Simion.

”De ziua ei (n.r. – a Ioanei)…. Am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (n.r. – septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei”, a spus Ilie Năstase, pentru Teo Show.