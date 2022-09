Celebrul actor rus și director artistic al Teatrului Dramatic din Iaroslavl, Serghei Puskepalis, a murit astăzi într-un accident de mașină în timp ce călătorea într-un vehicul blindat pe care intenționa să îl predea forțelor pro-ruse din Donbass.

„Puskepalis a murit într-un accident de mașină, împreună cu șoferul, în timp ce transporta un microbuz blindat Ford Transit la Moscova. Vehiculul trebuia să fie vopsit cu camuflaj pentru a fi predat armatei din Donbass. „, relatează o sursă din cadrul poliției, citată de agenția rusă TASS.

Potrivit Rusiei, Puskepalis plănuia să livreze ajutoare umanitare militarilor, pe lângă microbuze. Incidentul a avut loc marți dimineață în regiunea rusă Rostov.

Puskeparis, în vârstă de 56 de ani, a făcut primii pași ca actor și regizor de teatru. El a luat parte la punerea în scenă a unei importante companii de teatru din Rusia.

Actorul este cunoscut pentru filmele Metro, Pe muchie de cuțit , 1941, Wings of Berlin sau Primul Oscar. Totodată el a regizat filmul de lung metraj Clinch.

Russian theatre actor Sergey Puskepalis and his driver dead as result of road accident in Rostov region while delivering a van to Russian troops in Ukraine pic.twitter.com/5R6kldReIa

