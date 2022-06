Așadar, propagandistul a lansat injurii la adresa cancelarului Olaf Scholz, numindu-l „extraordinar de obraznic”.

„Olaf Scholz este extraordinar de obraznic în ultima vreme. El a declarat: vom ajuta Ucraina cu bani şi arme, până ce Putin va pricepe că a făcut o greşeală fatală. Ei bine, Gorbaciov a făcut o greşeală fatală atunci când a permis reunificarea Germaniei, aceea este o greşeală.

Tovarăşul Stalin a făcut o greşeală atunci când a decis că ar trebui să permitem Germaniei să continue să existe. (…) De ce mai livrăm gaze Germaniei dacă au decis să ofere arme grele Ucrainei? Să ardă în iad!”, a spus propagandistul Vladimir Soloviov.

În altă ordine de idei, Germania a anunțat că va consolida flancul estic al Alianței Nord Atlantice, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Cancelarul Olaf Scholz a precizat că angajamentul urmează să fie extins într-o „brigadă de luptă robustă”, relatează presa germană.

De asemenea, cancelarul german a promis Lituaniei sprijin militar suplimentar pentru descurajarea și apărarea împotriva unui eventual atac rusesc.

„Suntem hotărâți să ne intensificăm contribuția”, a declarat Scholz după discuțiile cu președintele lituanian Gitanas Nauseda și cu șefii de guvern din toate cele trei state baltice, care includ și Letonia și Estonia.

Angajamentul german ar trebui să fie dezvoltat „în direcția unei brigăzi de luptă robuste”.

„În calitate de aliați în NATO, ne simțim angajați unul față de celălalt și vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO în cazul unui atac”, a continuat Scholz.

Deocamdată, cancelarul nu a dat detalii despre angajamentul sporit al Germaniei. În prezent, în Lituania este staționat un batalion NATO condus de Germania, cu 1600 de soldați, dintre care peste 1000 aparțin Bundeswehr-ului. O brigadă este formată, de obicei, din 3 000 până la 5 000 de soldați.

Statele baltice fac presiuni de ceva timp pentru ca o brigadă NATO să fie staționată în fiecare dintre cele trei țări. Cu toate acestea, nu este clar câți soldați vor fi staționați efectiv la fața locului și câți vor fi ținuți în așteptare în exterior.

#Russia‘s main propagandist Vladimir Solovyov says on state-owned TV that it was a mistake that #Stalin allowed #Germany to exist. https://t.co/sApG5POx6q

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022