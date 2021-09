Primăria din Cluj-Napoca vrea să cumpere alte toalete inteligente. Acestea au un cost pe măsură: 50.000 de euro bucata!

Emil Boc cumpără patru noi toalete inteligente pentru a fi instalate în municipiu

Primăria condusă de Emil Boc a lansat licitaţia pentru a achiziţiona patru astfel de toalete “smart”, pentru care va plăti 985.360 de lei, adică 200.000 de euro. Rezultă astfel un preţ pentru fiecare toaletă ce va fi amplasată în municipiu de 50.000 de euro.

“Toalete automate care pot fi utilizate inclusiv de către persoane cu dizabilităţi, racordabile la reţelele de utilităţi (4 buc). Operatorii economici pot solicita clarificări cu maxim 20 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor”, este anunţul SEAP privind licitaţia pentru cele patru toalete “smart”.

O adevărată telenovelă cu instalarea precedentelor toalete achiziţionate de Primărie

În anul 2018, Cluj-Napoca a mai achiziţionat patru astfel de toalete inteligente, plătind tot 50.000 de euro pentru fiecare bucată, potrivit stiridecluj.ro.

Din păcate, aceşti bani nu acopereau şi montajul toaletelor, care s-a dovedit a fi foarte dificil. O toaletă din Piața Lucian Blaga a fost amplasată abia la un an de la cumpărare, cu nereguli, pentru că persoanele cu dizabilități nu au putut să o folsească încă un an. Un muncitor cu exces de zel a montat o treaptă în plus, blocând astfel accesul în toaletă pentru cei cu dizabilităţi. În cele din urmă, toaleta inteligentă s-a și stricat la puţin timp după ce a devenit funcţională.

Toaletele au fost cumpărate chiar la cererea clujenilor. Asta după ce printre proiectele câştigătoare de bugetare participativă s-a aflat şi unul propus de o clujeancă, intitulat sugestiv „Toalete pentru toţi”. Un număr de 247 de clujeni au votat încă din 2017 pentru acest proiect, suficient pentru a fi declarat câştigător.

Sursa foto: stiridecluj.ro