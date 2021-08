CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a semnat luni contractul în valoare de 18,17 milioane lei fără TVA pentru completarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru „Autostrada Braşov – Făgăraş”, cu ofertantul declarat câştigător, asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik AS (Mega Engineering Consulting Inc.)

”Luni, 23 august 2021, CNAIR a semnat contractul pentru ‘Completare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Autostrada Braşov – Făgăraş’, cu ofertantul declarat câştigător, asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik AS (Mega Engineering Consulting Inc. Valoarea contractului este de 18.174.952,71 lei fără TVA”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Finațarea autostrăzii se va face din Fonduri Europene

Sursa de finanţare: Fonduri Europene Nerambursabile.

„Acest sector de autostradă, împreună cu sectorul Sibiu – Făgăraş ce urmează a fi promovat la licitaţie pentru Proiectare şi Execuţie de Lucrări, va asigura conexiunea Autostrăzilor Ploieşti – Braşov şi Braşov – Bacău cu autostrada A1, respectiv coridorul IV paneuropean. Asistenţa tehnică a fost şi ea cuprinsă în contract. Noi, CNAIR, am luat deja legătura cu autorităţile publice locale pentru a ne confirma amplasamentul şi investiţiile din zonă pentru a le pune la dispoziţia Prestatorului. De asemenea, vom pune la dispoziţie toate informaţiile pe care le deţinem în acest moment, oferindu-le o documentaţie solidă”, a declarat Mariana Ioniţă, director general CNAIR.

Care vor fi etapele proiectului?

Contractul de servicii este structurat astfel

Etapa I: 25 luni. Studiul de fezabilitate duurează 22 de luni, iar proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) şi Asistenţă Tehnică acordată Beneficiarului pentru susţinerea Aplicaţiei de Finanţare: 3 luni;

Etapa II: 6 luni, proiectul tehnic: 3 luni, Asistenţă Tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a execuţiei lucrărilor: 2 luni, Raport Financiar final: 1 lună;

Etapa III: 36 luni, Asistenţă Tehnică acordată Beneficiarului pe durata execuţiei lucrărilor, cu condiţia demarării lucrărilor nu mai târziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic.

Sursă foto: Dreamstime