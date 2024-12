Comisia Europeană a adresat vineri o solicitare urgentă către TikTok, cerând informații suplimentare referitoare la posibilele influențe externe asupra alegerilor din România. Oficialii europeni au subliniat necesitatea ca platforma să își intensifice măsurile de prevenire a dezinformării înainte de weekendul electoral. TikTok este obligat să răspundă într-un termen de 24 de ore.

Comisarul european pentru servicii digitale, Henna Virkkunen, a transmis vineri o solicitare urgentă către TikTok, cerând platformei să furnizeze informații detaliate despre posibilele operațiuni externe de influențare a alegerilor din România.

În contextul apropiatelor alegeri din țară, Comisia Europeană a subliniat preocupările legate de impactul potențial al dezinformării online.

We are concerned about mounting indications of coordinated foreign online influence operation targeting ongoing Romanian elections, especially on TikTok.

The @EU_Commission took action under the #DigitalServicesAct issuing to TikTok.

