Theodor Stolojan i-a răspuns lui Marcel Ciolacu care a spus că este „fraierul de serviciu” care își asumă reforma sistemului bugetar. Fostul premier liberal i-a atras atenția liderului PSD că este șeful Guvernului cu o responsabilitate uriașă, într-un moment critic pentru România.

„Domnul Ciolacu nu este aşa cum s-a autointitulat fraierul de serviciu, chemat să pună ordine în finanţele publice, în bugetul României, care în prezent are deficite şi mai ales creează o datorie publică nesustenabilă, el este primul-ministru al ţării, cu o responsabilitate uriaşă, într-un moment critic pentru România”, a comentat Theodor Stolojan .

El a arătat că Executivul trebuie să stabilizeze deficitul bugetar, care nu e sustenabil. Dar, a atras atenția Stolojan, deficitul bugetar, ca orice alt deficit monetar sau valutar, este un efect al dezechilibrelor economice care există în economie.

Theodor Stolojan a întrebat retoric dacă se poate face cu adevărat o reformă a pensiilor speciale, în condițiile în care ceea ce se află acum în faza de propunere este o caricatură. În plus, fostul premier al PNL a atacat și măsurile fiscale propuse.

„Ele sunt, cum se spune, am chemat pompierul să stingă focul, dar problema e de ce a apărut focul. Aici e greu de răspuns şi domnul Ciolacu şi tot Guvernul trebuie să înţeleagă că trebuie să prevenim, să nu mai apară focul”, a comentat Stolojan.

Acesta a atras atenția că cei care se revoltă împotriva Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu înţeleg nimic din ce reforme trebuie să facă România.

„Putem să nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatură, ne facem că facem ceva. Putem să nu rezolvăm problema de reformă în sistemul public bugetar, unde teoreticieni de două parale au promovat ideea că putem face creştere economică, mărind veniturile, necorelat cu evoluţia productivităţii muncii şi am ajuns unde am ajuns, că salariul mediu net în sectorul bugetar este mult mai mare decât salariul net în sectorul privat, care este o anomalie”, a menționat fostul premier PNL.