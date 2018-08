Teodorovici, discuție cu Klemm: Vizele pentru mine ca țară reprezintă o barieră în calea concurenței loiale

Mai mult, Teodorovici transmite că Europa e o mare mare familie, că toţi iubim Europa, dar el iubeşte mai mult România.

Ministrul a făcut referire şi la vizele impuse de SUA, o piedică mare pentru mediul de afaceri.

„Românii trebuie să câştige acele zone unde România e foarte bine văzută şi unde ne leagă foarte multe relaţii de ani de zile, Africa, o parte din Asia. Am spus-o multor ambasadori cu care m-am întâlnit că România poate fi folosită ca o poartă, o uşă, către acele pieţe unde ei nu intră pentru că nu sunt percepuţi.

Trebuie folosite aceste lucruri pe care toate ţările, mai ales din Europa, le fac. Noi suntem într-o familie mare iubitoare între noi, dar fiecare este pe cont propriu, fiecare se bate pentru a-i fura celuilalt investitorii. Ne-am deschis frumos, suntem toţi, e foarte bine, iubim Europa. Dar mai mult iubesc eu România!”, spune Teodorovici.

„Am spus-o şi unui ambasador cu care m-am întâlnit. Eu nu vreau nimic pentru România, mai mult decât vreţi voi pentru ţările voastre. Dar respect reciproc. Nu pot să accept să am vize. I-am spus domnului ambasador Klemm, la o întâlnire pe care am avut-o cu mediul de afaceri. Vizele pentru mine ca ţară reprezintă o barieră în calea concurenţei loiale. Eu ca om de afaceri dacă vreau să fac business cu un american, nu pot să mă urc în avion să mă duc acolo să fac business, în schimb ungurul se urcă în avion şi pleacă pentru că nu are problema vizelor. I-am spus că pe mine nu mă interesează viza turistică, dar pentru oamenii de afaceri să le scoată, e o piedică.

Mai mult, tratatul UE spune foarte clar că în această situaţie toţi ceilalţi membri ai UE sunt obligaţi să aplice penalităţi terţului care face acest lucru, dar acest lucru nu se respectă. Ori suntem o familie comună, o piaţă unică unde sunt regulile aceleaşi pentru toţi. Există const de finanţare diferit, dacă întrebăm de ce spun că avem risc de ţară, dar nimeni nu poate defini riscul de ţară. Datoria publică e printre cele mai mici din Europa, creşterea economică e confirmată de Eurostat, România e o ţară sigură, proeuropeană, pro-NATO”, a declarat Eugen Teodorovici la DC NEWS.