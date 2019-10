„Alexandra mea trăiește! Aștept să îmi dea cineva o palmă și să mă trezesc din coșmarul acesta. Și pentru mine și pentru copilașul meu. L-am ferit de toate relele. Am încercat să fac tot ce e mai bun pentru el. (…) Eu cred cu tărie că Alexandra mea va intra într-o zi pe poartă. Că o vom găsi. Asta îmi spune inima. Că Alexandra nu este moartă, eu așa cred. În ciuda ADN-ului pe care îl pot confirma ăștia pe baza dinților. Alexandra este vie”, a spus Teodora Măceșanu, mama Alexandrei Măceșanu, într-un interviu ce i-a fost luat de Alexandru Cumpănașu, în direct, pe Facebook.

Femeia crede că fata sa a fost dusă în străinătate.

„Eu cred că este luată și dusă mai departe în străinătate. Dincă e un simplu pion”, a mai spus mama Alexandrei Măceșanu.

Și mama Luizei consideră același lucru, ba mai mult, femeia a declarat că va pleca în străinătate să-și caute fata.

”Am încercat să iau legătura cu diverse televiziuni din străinătate. Trebuie să facem ceva și pe cont propriu. Nu am primit niciun răspuns în șase luni de zile de la autorități. Umilințe peste umilințe. Eu am luat legătura și aș vrea să merg personal în Italia. Nu știu ce mi se va zice mâine, dar am vorbit cu cineva și mâine aștept să primesc un răspuns să merg la o televiziune în Italia. Ce pot să fac? Îmi asum. Sunt șase luni de zile de când a dispărut fata mea”, a precizat mama Luizei Melencu, Monica Melencu, în direct la România TV.

