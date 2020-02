În urmă cu nouă ani, Teo Trandafir a scăpat de pancreatită, după ce a fost operată de mai multe ori la Clinica AKH din Viena. În prezent aceasta se află într-o formă de invidiat, iar într-un interviu deschis acordat în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, a vorbit despre una dintre cele mai grave experiențe din viața sa.

Se pare că îndrăgita prezentatoare tv a fost la un pas de moarte, deoarece i-a fost jenă să cheme o ambulanță.

„În ziua respectivă, asta nu știu dacă am spus-o undeva, avusesem o criză de bilă normală, cum fac toate femeile, le doare capul, le doare un pic în dreapta. S-a cam accentuat treaba, vine ambulanța. Îmi face cocteilul ăla de ce se făcea pe atunci, No-Spa cu scobutil. Îmi trece.

Situația s-a agravat, iar Teo Trandafir a ajuns la spital de urgență. Având cunoștințe în domeniul medicinei, aceasta a știut să îi spună doctorului unde o doare mai exact și ce are de fapt.

Teo Trandafir a tras o spaima de proporții văzând că avionul nu mai decola și efectiv nu mai putea să respire. Se pare că în aceste momente toată viața i-a trecut prin fața ochilor și a început să se încurajeze singură indiferent de ce s-ar fi putut întâmpla.

„Nu prea pleca avionul. Și zic „Ce mă fac?” Pentru că intrasem într-o spaimă, nu mai puteam să respir. Stăteam pe spate, cu o mască pe figură, într-un avion de acesta mic, un avion privat. Și, pentru prima oară și ultima oară în viața mea, am avut ceea ce se numește claustrofobie. Eu nu am de astea, poți să mă bagi în coviltir, tragic coviltirul, mă bagi în pământ, n-am nicio treabă. Frățioare, în momentul ăla nu a mai fost așa. Nu puteam să respire. Și zic, atunci am învățat să vorbesc cu mine: <Fii calmă. Și dacă mori, bă, mai devreme sau mai târziu tot se întâmplă. Miza e zero. Fii calmă>”, a adăugat prezentatoarea Tv.