Probleme foarte mari pentru fosta amantă a lui Victor Pițurcă. Femeia care i-a dăruit un copil fostului selecționer a trecut prin clipe groaznice.

Vica Blochina, direct pe masa de operație

Vica Blochina trece printr-o perioadă foarte grea a vieții. Din nimic, a ajuns de urgență la spital. A ieșit la alergat și s-a accidentat la un picior. A crezut că este o simplă entorsă și nu a luat în serios durerea şi și-a continuat activitatea.

Din păcate, se pare că totul a fost extrem de grav. Vica și-a rupt piciorul şi a fost nevoie urgentă de intervenţia medicilor. „Nu am avut probleme de sănătate niciodată… Am făcut doar operaţii doar de înfrumuseţare. Am fost la alergat şi mi-am rupt piciorul. Nu am ştiut că este rupt.

Am venit la spital pentru că nu puteam să calc pe picior şi am făcut fractură. Talpa o am ruptă, am fractură de metatarsian. Mi-au spus toţi că este bine să mă operez”, a dezvăluit Vica.

Vica Blochina, mari probleme cu banii

Vica Blochina trăieşte o adevărată dramă, din cauză că nu şi-a achitat datoriile la întreţinere. Asociaţia de Proprietari şi vecinii de bloc au dat-o pe vedetă în judecată, pentru că nu vrut să plătească o sumă nu foarte mare, de doar câteva mii de lei. Este foarte aproape de a fi dată afară din casă.

