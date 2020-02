Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta de la Kanal D reuşeşte să emane doar energie pozitivă, fiind extrem de plăcută. Deși toată lumea o cunoaşte, puțini sunt cei care știu aceste detalii din viața omului de televiziune. Teo are amintiri pe care cu siguranță nu le va uita niciodată. După Revoluție, aceasta s-a angajat ca vânzătoare la o tonetă.

”Când eram eu mică și neștiutoare, a trebuit să fac multă școală. Când nu am mai fost mică și neștiutoare, aveam deja 22 de ani. Ceea ce a însemnat imediat după Revoluție, când m-am angajat vânzătoare. Deci nu, pentru un vânzător nu cred că-ți sună cineva părinții să-i felicite… (râde) Vindeam sticlărie, asta am făcut la început. Am plecat de la raionul meu de sticlărie, m-am dus la facultate, am dat masterul, am luat 10, l-am băgat într-un caiet studențesc și m-am întors la tonetă. Cu diplomă cu 10 în caiet”, a povestit Teo Trandafir, pentru Viva!

Teo Trandafir a predat limba engleză

Teo Trandafir a renunțat la catedră pentru emisiuni de divertisment. După ce a terminat Facultatea de Limbi Străine, specializarea arabă-engleză, Teo a devenit profesoară de engleză. Totuși, după ani buni, Teo și-a mai pus în aplicare abilitățile didactice pe vremea când preda cursuri de comunicare, de dezvoltare personală și de televiziune.

“Aveam salariu de profesor, dar țin minte că oricum nu aveam ce face cu banii, nu aveai ce să cumperi, erau alte vremuri”, a povestit Teo despre perioada când preda limba engleză la Liceul George Enescu” din Capitală.

