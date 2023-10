În lumea televiziunii, sunt puțini oameni care lasă o amprentă atât de puternică. Teo Trandafir este unul dintre acei oameni și pentru Amme, o cunoscută artistă, acesta a fost un moment de cotitură.

Amme își amintește cu recunoștință de momentul în care a fost eleva lui Teo Trandafir la școala de televiziune Tudor Vornicu.

„Teo Trandafir mi-a fost profesor la școala de televiziune Tudor Vornicu. Nu știu nici până astăzi ce m-a mânat să mă înscriu la aceste cursuri, însă știu că după ce am plecat de la cursul pe care ni l-a predat Teo, am înțeles că undeva în sufletul meu întotdeauna a existat dorința de a fi prezentator de știri.

Am rămas cu gândul acolo, recunosc. Cumva traiectoria mea profesională a fost alta, am intrat în lumea muzicii, am descoperit internetul unde am reușit să construiesc o comunitate frumoasă pe care o am aproape și căreia îi sunt aproape, însă o bucățică din inima mea a rămas acolo și, pentru asta, vreau să-i mulțumesc, astăzi, public doamnei Teo Trandafir.”, declară Amme.