Tristețe adâncă în inimile tuturor celor pasionați de sport… Alexandru Hojda a murit! Un talent inconfundabil a părăsit această lume la frageda vârstă de 45 de ani.

Alexandru Hojda a fost un maestru al fotografiei. A reușit să surprindă cu măiestrie momentele esențiale din lumea sportului, imprimându-și semnătura inconfundabilă în paginile unor publicații de prestigiu precum „Gazeta Sporturilor”, „ProSport” și „Adevărul”.

S-a stins din viață în Germania, țara în care a ales să își petreacă ultimii ani din viață. România a pierdut un talent promițător, răpus de o boală nemiloasă. Vestea tragică a fost adusă la cunoștință publicului de către Marian Valentin Burlacu.

„(…) Cei care au lucrat in presa știu ca nu a fost deloc simplu, ziariștii si fotoreporterii neavând prea multe sâmbete si duminici libere, fiind serile si uneori nopțile pe stadioane, in săli si pe drumuri, in diverse deplasări prin tara si prin lume. O viată frumoasa, palpitanta, însă care te si consuma, atât fizic, cat si psihic.

(…) Cunoscut ca un tip frenetic, entuziast, „Hojdu” a fost un fotograf talentat, cu har, generos. Un om cu umor, iubitor de sport si de viață. Ca ziarist am colaborat cu el, iar ca fotograf m-am revăzut uneori in săli si pe stadioane.

Îmi voi aminti mereu de ALEX HOJDA cu plăcere. Dumnezeu sa-l odihnească in pace! Condoleanțe familiei.”, a scris, luni, Marian Valentin Burlacu pe contul său de Facebook.