Cântărețul Constantin Măgureanu a fost cu adevărat scos din sărite de afirmațiile fostei sale soții. Ea a declarat recent că Măgureanu a ajuns demn de milă. Măgureanu a ținut să se răzbune făcând dezvăluiri despre viața intimă alături de fosta soție!

Deși au trecut 20 de ani de la divorț, se pare că cei doi încă nu au trecut peste despărțire. În cadrul unui podcast, artista Maria Loga a declarat public faptul că îi este milă de el deoarece a ajuns destul de rău.

Atât de tare l-au enervat afirmațiile soției, încât a vorbit inclusiv despre motivele despărțirii.

Cântărețul anunță că are o familie frumoasă și o soție tânără:

„Mila cui? Înseamnă că familia mea stârnește invidie. După 20 ani, sunt multe lucruri de spus. În acest hal? Eu sunt foarte bine, am copii frumoși, nevastă foarte bună și tânără. Între mine și ea (n.r. Maria Loga) era o diferență de șapte ani. Nu are rost să vorbească despre mine după 20 ani. Eu nici n-am mai vorbit cu ea. Nu mă justific în fața nimănui. Ea să-și vadă mai mult de pensia ei, de nepoții ei, de familia ei… și implicit de bătrânețea ei, eu încă n-am ieșit la pensie”, spune Măgureanu.

Artistul a mai declarat și că nu trebuie să dea explicații nimănui. Despre fosta soție spune că s-a victimizat prea mult:

Cântărețul mai spune și că fosta soție încă îi mai datorează anumite bunuri materiale. El i le-a lăsat pentru a avea parte de „liniște sufletească”.

„Mai spunea că Antonio s-a născut în timpul divorțului de ea, eu plecasem dinainte de acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat de ea și ne-am despărțit! Ea nu a fost în stare în acești ani să-mi dea ce mi-a aparținut. Tot am lăsat, eu am luat mașina și niște țoale și am plecat, nu mi-a trebuit nimic. Decât liniște sufletească, fericire, iubire, respect de sine e nevoie într-o familie”, a declarat Constantin Măgureanu pentru Star Popular.