Olguța Berbec se ia de Georgiana Lobonț

Olguța Berbec se află în plin proces cu Niculina Stoican pentru drepturile de autor ale unei melodii. Se pare că solistei nu îi este de ajuns. Ea a intrat în conflict şi cu altă cântăreață de muzica românească. Georgiana Lobonț este ultima „clientă” a Olguței Berbec.

Se pare că divergența a apărut în momentul în care Georgiana Lobonț a postat un comentariu pe rețelele de socializare. Ea a dat de înțeles fanilor că urmează să se reprofileze pe muzica de petrecere.

Motivele invocate chiar de ea constau în „lipsa vizualizărilor”, dar și a „banilor”. În postările sale, Georgiana Lobonț o menționează și pe Olguţa Berbec.

”M-am îndepărtat (n.r. muzică populară) cu părere de rău. Când postăm muzică populară nu facem vizionări, noi nu câștigam, dar când postăm muzică de petrecere, manele, facem vizionări, facem bani. Olguţa Berbec a rămas că la ei în zonă în Oltenia că altfel sunt oltenii, cumva noi la Cluj mai mulți asculta muzică de DJ”, a declarat Georgiana Lobonț în cadrul unei emisiuni TV, notează Spynews.

A dat-o exemplu pe Andra

La precizările artistei a reacționat chiar Olguța Berbec, care pare uimită de precizările Georgianei Lobonț. Ea o dă ca exemplu pe Andra, soția lui Cătălin Măruță, care are „sold out” la concertele tradiționale. Olguța Berbec este împotriva ideii că „muzica populară nu mai este apreciată”.

Cu toate acestea, Georgiana Lobonț a admis faptul că publicul său nu mai consumă acest gen din partea ei.

”Andra are sold out, (ca de fiecare dată) la „Tradițional”, iar eu auzeam acum câteva zile o biată fată că s-a apucat de manele, fiindcă muzica populară nu mai este apreciată. Ce?! Cum?!”, este mesajul postat de Olguța Berbec pe contul ei personal de Instagram.

Olguța Berbec aruncă săgeți către Niculina Stoican, după ce aceasta a scăpat de acuzațiile de plagiat: „De câte ori are o zi bună, doamna Niculina Stoican anunță că a câștigat”

Cele două interprete se află într-un proces care deja durează de trei ani, iar prima instanță a decis că artista Olguța Berbec are dreptate. Cu toate acestea, Niculina Stoican are calea apelului deschisă în fața acesteia. Totuși, Berbec consideră că ea are dreptate și instanța îi va da un verdict favorabil.