Niculina Stoican a dezvăluit câteva momente neplăcute din viața ei. Înainte de a cunoaște succesul în industria muzicală, a fost nevoită să muncească în străinătate.

În acea perioadă, a fost umilită zilnic. La doar 20 de ani, ea și soțul ei, Bebe Stănescu, au plecat împreună în Grecia. Inițial, a fost baby-sitter și menajeră.

Familia pentru care lucra Niculina Stoican o critica frecvent pentru că vine dintr-o „țară din lumea a treia” și pentru că este „sălbatică”. De altfel, copilul familiei este răsfățat și nepoliticos.

Totuși, de fiecare dată când România era denigrată, Stoican vorbea cu mândrie despre țara sa.

„Cred că m-am născut cu un soi de patriotism, împământenire cu locul natal, cred că așa am fost clădită. A fost o perioadă foarte grea și educativă. Am muncit foarte mult, aveam grijă de un băiețel, făceam curățenie în casă. Băiețelul era foarte răsfățat, jignea, mă dădea afară.

Am muncit într-o fabrică de textile, făceam butoniere, puneam etichete. Am învățat limba apoi am fost vânzătoare în magazin. Căram umerașele de la un magazin la altul de făceam răni în mâini.

Căram câte 30, 40, 50 de umerașe odată, câte îți dădeau, nu te întreba nimeni dacă poți să le duci. Nu m-am plâns niciodată și am fost mândră”, a povestit ea în cadrul podcastului „După faptă și răsplată” de pe canalul de YouTube „Metropola TV”.