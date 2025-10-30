Te temi că telefonul mobil, cuptorul cu microunde sau detergenții lichizi îți pun sănătatea în pericol?



Multe dintre aceste idei sunt mituri alimentate de dezinformarea online. Tehnologia și produsele moderne stârnesc adesea suspiciuni, dar cele mai multe temeri nu au o bază științifică solidă.

Organizații internaționale precum OMS, FDA, EFSA sau NHS au analizat riguros aceste subiecte și au demontat numeroase mituri populare. Iată câteva exemple frecvente și ce spune știința despre ele.

Microundele „distrug” mâncarea?

Se spune că gătitul la microunde elimină vitaminele sau face mâncarea periculoasă. În realitate, cuptoarele cu microunde folosesc radiații neionizante, care nu modifică structura alimentelor. Mai mult, gătirea rapidă poate păstra mai bine nutrienții decât metodele tradiționale.

Surse: FDA, WHO, Harvard Health Vapatul provoacă „boala popcorn”?

Mitul pornește de la un compus numit diacetil, asociat cu o afecțiune pulmonară rară apărută inițial în fabrici de popcorn din SUA. Deși unele lichide pentru vapat conțineau urme de diacetil, nu există cazuri confirmate de boală cauzate de vapat. În UE și UK, diacetilul este interzis prin lege. Fumul de țigară conține mai mult diacetil decât lichidele pentru vapat — totuși, nimeni nu a asociat vreodată fumatul cu „boala popcorn”.

NHS, Public Health England, FDA Telefoanele mobile provoacă cancer?

Ideea că radiațiile emise de telefoane mobile ar cauza cancer vine din confuzia între radiații neionizante (folosite de telefoane) și cele ionizante (care pot afecta ADN-ul). Studiile realizate de OMS, CDC și alte instituții nu au găsit dovezi că utilizarea telefonului mobil ar crește riscul de cancer.

Surse: WHO, CDC, NHS Vapatul cauzează EVALI?

În 2019, o serie de cazuri de afecțiune pulmonară severă apărută în SUA au fost atribuite inițial vapatului. Ulterior, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a identificat cauza reală a acestei afecțiuni: acetatul de vitamina E, prezent în lichide ilegale cu THC (canabis), nicidecum în produsele cu nicotină reglementate. După retragerea acestui compus de pe piața neagră, cazurile au scăzut dramatic.

Surse: CDC, FDA Detergenții lichizi distrug hainele?

Se crede că detergenții lichizi degradează fibrele textile. În realitate, aceștia sunt mai blânzi decât pulberile, datorită dizolvării rapide și pH-ului echilibrat. Uzura hainelor vine mai ales din frecare, temperaturi ridicate și uscarea excesivă.

Surse: Consumer Reports, European Cleaning Institute Rețelele 5G provoacă boli?

Mitul că 5G afectează sănătatea vine din confuzia între radiațiile electromagnetice de înaltă frecvență și radiațiile ionizante, amplificată de campanii de dezinformare în timpul pandemiei COVID-19. 5G folosește unde radio neionizante, care nu pot modifica ADN-ul. Evaluările oficiale nu au identificat riscuri la nivelurile reglementate de expunere.

Surse: WHO, ICNIRP, Public Health England Sticlele de plastic cauzează cancer?

BPA-ul, un compus folosit anterior în ambalaje, a fost asociat cu riscuri la doze mari. BPA-ul a fost între timp restricționat din utilizările alimentare în Uniunea Europeană și în multe alte țări așa că majoritatea sticlelor sunt astăzi „BPA-free”, iar nivelurile de expunere actuale sunt considerate sigure de către autoritățile sanitare.

Surse: EFSA, WHO, FDA

Dezinformarea se hrănește din frica de nou



Multe temeri legate de tehnologie – de la microunde și telefoane mobile, la detergenți sau rețele wireless – pornesc din confuzii științifice și sunt amplificate de zvonuri și media. Evaluările riguroase ale organizațiilor internaționale arată că aceste produse sunt sigure dacă sunt folosite conform reglementărilor.

Informarea corectă și educația bazată pe dovezi sunt esențiale pentru a combate miturile și a încuraja o relație sănătoasă cu progresul.