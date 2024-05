Protecția mediului nu este o glumă! Un șofer din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost ruinat de amenzile primite.

Are de plătit 55.000 de euro pentru că a circulat în repetate rânduri cu duba într-o „zonă verde” din Bradford, West Yorkshire, unde nivelul noxelor este scăzut.

Bărbatul nu a achitat taxa obligatorie de circa 10 euro timp de doi ani. A primit nu mai puțin de 317 amenzi.

Toate au fost trimise la o adresă veche, fără ca șoferul să fie informat. În cele din urmă, când a descoperit cât are de plătit, bărbatul a apelat la instanța de judecată în speranța că va reuși să micșoreze suma. Dacă va pierde procesul, va trebui să vândă tot ce deține pentru a achita datoria.

Dale D’Agostino este numele ghinionistului. Are 42 de ani. A aflat despre amenzi abia în martie 2024, când a actualizat jurnalul de bord V5 pentru duba sa. Nu știe cum va plăti amenzile.

Zona de aer curat din Bradford, West Yorkshire, a fost introdusă în septembrie 2022. Vehiculele neconforme trebuie să plătească o taxă de 9 lire sterline (aproximativ 10 euro).

Un purtător de cuvânt al Consiliului Bradford a spus clar că este responsabilitatea șoferului să-și verifice vehiculul și să achite orice taxe.

