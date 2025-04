O asociație civică din municipiul Giurgiu a lansat un demers fără precedent în instanță, contestând introducerea unei taxe auto speciale impuse de autoritățile locale. Asociația „Inițiativa Civică Giurgiu” a anunțat că a depus marți, 29 aprilie 2025, la Tribunalul Giurgiu, o acțiune în justiție împotriva Hotărârii Consiliului Local Giurgiu nr. 27 din 27 februarie, care introduce o taxă anuală pentru deținătorii de autoturisme care nu au locuri de parcare proprii sau închiriate.

Demersul se desfășoară sub forma unui proces colectiv, la care, potrivit organizatorilor, participă deja peste 1.100 de persoane. Acțiunea este motivată de convingerea că această taxă este „ilegală și discriminatorie”, susțin reprezentanții asociației.

„Azi am demarat procedura juridică şi am depus la instanţă cererea de chemare în judecată a primăriei Giurgiu în Procesul Colectiv iniţiat de noi pentru anularea celebrei taxe auto, ce este total ilegală! Numărul total de participanţi la acest proces, sub o formă sau alta, este de 1128 de persoane!”, au transmis inițiatorii protestului juridic, printr-un comunicat public.