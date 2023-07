Tavi Clonda a ajuns la spital

Tavi Clonda a declarat la Antena Stars că și-a smuls o pieliță la unghie, iar după câteva zile a observat că degetul i s-a umflat și a mers la spital. Cântărețul are unghia bandajată. Acesta urmează să meargă să își scoată pansamentul și să vadă cum decurg lucrurile.

„Am făcut o infecție la unghie. A început așa ușor, mi-am smuls o pielița, ceea ce le sugerez celor de acasă să nu facă, să nu smulgă pielite, să nu roadă unghii, să nu facă prostii din astea. Nu știu cum s-a întâmplat.

Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat. Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic. Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul.

Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital. Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo. M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează. Ideea este că mă simt bine, nu am făcut temperatură, nu am făcut alte complicații, deocamdată, și sper să rămână așa și să se vindece”, a declarat Tavi Clonda la Antena Stars.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au petrecut vacanța în compania fetițelor lor

În altă ordine de idei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales să petreacă o vacanță de lux în compania fetițelor lor, iar destinația aleasă de cuplu pentru această vacanță specială a fost Obzor, în Bulgaria. Alegerea se pare că nu a fost una întâmplătoare și a fost făcută cu precădere pentru a oferi fetițelor o experiență memorabilă și plină de amintiri frumoase. În plus, alături de ei a fost în vacanță și soacra Gabrielei Cristea.

Pentru destinația aleasă, cuplul a fost nevoit să scoată din buzunar suma de 2.600 de euro, pentru cinci persoane, trei adulți și doi copii, pentru cinci nopți de cazare. Locația l-a impresionat pe Tavi Clonda, care a plănuit să meargă și în Grecia în luna iulie.

„La prețuri sunt mai bine decât în Turcia. (…) Asta a fost pentru copii și, de altfel, am și căutat, am vrut să mergem pentru copii. O să mergem și în Grecia în iulie, dar mergem așa, vrem să luăm plajele la rând. (…) Cinci zile, vreo 2.600 de euro (n.r. atât au plătit). Am fost trei adulți, că am fost și cu soacra mea”, a mărturisit Gabriela Cristea, la Xtra Night Show.