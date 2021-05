Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader îl reprezintă, ca avocat, pe Călin Popescu Tăriceanu în dosarul de abuz în serviciu, la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit unor surse judiciare. Fostul șef al Senatului l-a angajat ca apărător și pe Tudor Chiuariu, de asemenea fost ministrul al Justiției.

Tudorel Toader a fost ministru al Justiției în guvernarea PSD-ALDE, în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă din februarie 2017 până în aprilie 2019. A fost susținut de ALDE, condus de Tăriceanu, dar n-a fost membru de partid.

Tudor Chiuariu a fost ministru al Justiției în al doilea guvern Tăriceanu, după scoaterea PD de la guvernare (aprilie – decembrie 2007).

Dosarul i-ar viza pe fostul preşedinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), şi pe senatorul PSD de Giurgiu, Cristian Marciu. Senatorul Marciu a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în martie 2015, prin decizie definitivă. A fost acuzat că făcut afaceri cu Consiliul Judetean Girgiu, în perioada 2008-2012, el fiind consilier județean. Potrivit legii, pentru acest lucru, Marciu trebuia să piardă de îndată orice funcție publică și să nu mai poată ocupa o alta, vreme de 3 ani.

În martie 2017, la 2 ani de la rămânerea definitivă a deciziei judecătorești, ANI a cerut Senatului să constate încetarea calității de senator a lui Cristian Marciu.

Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost acuzat de abuz în serviciu. El ar fi refuzat vreme de doi ani și jumătate să pună în aplicare decizia Justiției.

Călin Popescu Tăriceanu a explicat că Biroul Permanent al Senatului a decis pe 4 feb 2019 să trimită solicitarea Agenției Naționale de Integritate Comisiei juridice a Senatului, potrivit G4media.

Motivul pentru care Tăriceanu este anchetat de DNA! “Nu mi-am ținut gura”

„Nu știu dacă e bine sa-ți mărturisesc, am o ocupație permanentă, aproape zi de zi. Sunt inculpat în două dosare penale. Mă întâlnesc cu avocații, trebuie să stau acasă, vine poliția cu citația. Reacția sistemului pentru că nu mi-am ținut gura, am vorbit de abuzurile făcute de DNA. La un moment dat a fost scos la iveală celebrul protocol între SRI și DNA, am făcut două sesizări în legătură cu nerespectarea normelor și am avut câștig de cauză.

Eu mi-am spus următorul lucru, nu o spun dintr-o lipsă de modestie. În politică e foarte prost să fii dependent de funcție. Eu m-am considerat un om independent. În 1996 nu am făcut politică, mi-am pus pe picioare niște afaceri, nu trăiesc din salariu. Nu depinzi de funcție, nu esti dependent de alții”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, în cadrul unei emisiuni, săptămâna trecută.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin