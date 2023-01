Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Tanczos Barna (UDMR), a anunțat introducerea unui nou regulament cu privire la produsele second hand aduse din import, menționând că nu este în regulă dacă 90% dintre textilele aduse se aruncă.

Ministrul anunță că este nevoie de o reglementare cu privire la produsele second hand

„Sunt încercări de a ocoli punctele de trecere a frontierei, de a intra noaptea, de a declara deșeurile ca fiind second hand-uri. Lunile următoare vom veni cu un regulament pentru second hand-uri, inclusiv pentru haine. Pentru că și acestea reprezintă o presiune uriașă asupra României dacă se aduc textile ca fiind second hand, dar 90% se aruncă și 10% se pun pe raft pentru a fi revândute, nu este bine.

De aceea, și la electrocasnice și la aparatură de orice tip și la textile este nevoie de o reglementare mult mai clară a ce înseamnă second hand și a ceea ce înseamnă refolosibil ca atare sau, după o minimă tratare, reintroducere pe piață.”, a declarat Tanczos Barna, luni, 9 ianuarie, pentru TVR Info.

Ministerul Mediului a propus o reglementare a despăgubirilor pentru pagubele şi daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Executivul a aprobat modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic. Aceasta prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor, a informat MMAP.

„La propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de astăzi, 4 ianuarie 2023, HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.”, se precizează într-un comunicat de presă remis de MMAP.

Documentul prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.