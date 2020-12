Deputaţii au participat, marţi, în şedinţa de plen, la mai multe teste privind votul la distanţă pe noile tablete asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, procedura fiind coordonată de directorul general al STS Ionel-Sorin Bălan, transmite Agerpres.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban, a precizat că este vorba de o procedură de acomodare cu votul electronic la distanţă pe tabletă prin exercitarea a patru voturi test.

„Fiind vorba de un set de instrucţiuni noi care trebuie utilizate, am considerat că este utilă această sesiune de acomodare cu votul electronic”, a adăugat Orban.

Directorul STS a precizat că deputaţii au la dispoziţie pe tablete două aplicaţii: o aplicaţie de audio-conferinţă şi o aplicaţie de vot.

„Doresc să vă informez că pe spatele tabletei aveţi la dispoziţie un număr de telefon, aceasta în situaţia în care nu reuşiţi să vă conectaţi sau aveţi anumite probleme tehnice să puteţi fi sprijiniţi. Avem grupuri de ingineri care sunt prezenţi, atât pe teritoriul, cât şi în Bucureşti şi care pot furniza sprijin tehnic, fie de la distanţă, fie prin participare directă. Conform cerinţelor operaţionale furnizate de Departamentul tehnic al Camerei Deputaţilor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a pus la dispoziţie şi a instalat pe tableta pe care dumneavoastră o aveţi o posesie în acest moment două aplicaţii: o aplicaţie de audio-conferinţă şi o aplicaţie de vot. Aplicaţia de audio-conferinţă permite conectarea în două camere de audio-conferinţă, prin formarea a două numere de telefon pe care le aveţi în ghidul pus la dispoziţie”, a explicat directorul STS deputaţilor.

Probleme privind noile tablete

Unii deputaţi au ridicat probleme legate de folosirea noilor tablete, menţionând că au putut vota cu vechile dispozitive.

„Foarte mulţi dintre colegi nu reuşesc să intre pe tablete. Eu am reuşit să vă aud de pe tableta veche, (…) am votat de pe tableta veche foarte ok, de pe tableta nouă pot doar vota, nu pot intra în sistemul de audio-conferinţă şi în situaţia aceasta sunt foarte mulţi colegi din sală”, a spus liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Directorul general al STS a afirmat că la unul dintre operatori este o problemă, dar se va remedia.

„De asemenea, intrarea în audio-conferinţă, ca şi aplicaţia de vot ar trebui să fie realizată numai de pe tableta nouă. Într-adevăr, de pe tableta veche, dacă foloseşti contul necesar, poţi să intri în aplicaţie, dar în audio- conferinţă există un whitelist şi numai tabletele noi au acces. Vă asigur că vom identifica toate aceste neconectări şi le vom remedia”, a spus Bălan.

Sursă foto: INQUAM/George Călin