Sute de angajați ai combinatului Alro Slatina au ieșit în stradă să protesteze, fiind nemulțumiți de procesul de diminuare a capacităţii de producţie. Aceștia au protestat în fața prefecturii Olt și s-au certat cu prefectul județului care venise în mijlocul protestatarilor.

Unii dintre muncitorii concediați erau în lacrimi pentru că au rămas fără surse de venit.

Preşedintele Sindicatului Liber Aluministul, Constantin Popescu, a declarat, pentru Agerpres, că principala solicitare a sindicaliştilor este ca ALRO să primească energie la preţul cu care statul o vinde traderilor.

„Acţiunea de protest de astăzi (joi, n.r.) a fost organizată de Sindicatul Liber Aluministul, împreună cu celelalte sindicate care mai sunt în cadrul SC ALRO SA şi a avut ca temă stoparea asasinării industriei româneşti şi a populaţiei României, care primesc din zi în zi facturi exorbitante la energie pe care nu le pot suporta.

Preţul energiei este primul punct pe ordinea de zi – noi nu solicităm decât să fim trataţi aşa cum sunt trataţi traderii, care primesc de la stat o energie extrem de ieftină, în jur de 250 de lei, după cum am aflat din şedinţa inter-ministerială a domnului Ciucă cu patronatele, sindicatele şi miniştrii dumnealui, şi care este vândută populaţiei cu 1.000 de lei în plus. Iar noi, cei de la ALRO, am fost şi am negociat cu cei de la Hidroelectrica o anumită cantitate de energie, iar preţul pe care l-am obţinut a fost de 1.070 de lei, iar preţul pe PZU este mai mic, este de 1.060 de lei.

Deci este o bătaie de joc, pe aceşti oameni nu îi interesează industria României, se pare că este un act premeditat de asasinare a industriei româneşti şi de sărăcire a populaţiei”, a afirmat Constantin Popescu.

Liderul sindical a adăugat că, în afara celor 100 de angajaţi chemaţi la miting, la protestul din faţa Prefecturii Olt au venit, din proprie iniţiativă, şi foarte mulţi locuitori ai oraşului Slatina.

Producția și-ar putea reveni abia în 2023

Alro Slatina este singurul producător de aluminiu din România şi cel mai mare consumator de energie electrică. Conducerea are în plan închiderea a trei din cele cinci hale de producţie a aluminiului primar, două dintre acestea fiind deja închise. Managementul Alro Slatina se concentrează pe găsirea de soluţii pentru a restabili producţia de aluminiu electrolitic la nivelul anului 2021, începând cu anul 2023, sub rezerva preţurilor la energie de pe piaţă.

„Căutăm în mod activ soluţii pentru a asigura nevoile de energie pentru 2023 pentru toate cele cinci hale de electroliză şi, astfel, să ne păstrăm caracteristica de integrare pe verticală a afacerii noastre, deoarece credem că integrarea va rămâne pe termen lung unul dintre principalele avantaje ale modelului nostru de afaceri”, a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.

„Pe baza estimărilor noastre actuale, costurile de repornire pentru fiecare hală de electroliză pot fi în intervalul 10-12 milioane de dolari, în funcţie de preţurile materiilor prime la acel moment şi de perioada scursă din momentul plasării lor în conservare”, a adăugat el.

În 2022, compania implementează planul de producţie anunţat pentru a redimensiona producţia de aluminiu electrolitic şi de a lucra cu două din cinci hale de electroliză, luând în acelaşi timp măsurile tehnologice necesare pentru a permite o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile pieţei de energie revin la un nivel sustenabil.

Situația de pe piața energiei pune probleme

Amintim că, la sfârşitul lui decembrie 2021, compania a anunţat că va diminua din 2022 activitatea de producţie a aluminiului primar, din cauza situaţiei de pe pieţele de energie şi gaze, dar va implementa măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile din sectorul de energie vor reveni la normal.

Alro este o subsidiară a Vimetco NV, companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală, şi este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, aceasta fiind de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi Turnătoria cu o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.