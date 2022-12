Protestul angajaților de la Rafinăria Petromidia a luat final. Muncitorii au ajuns la un acord cu conducerea

Protestul început marți dimineață de către angajații Rafinăriei Petromidia a luat final, după ce aceștia au ajuns la un acord cu conducerea companiei în ceea ce privește creșterile salariale. În acest mod, muncitorii au primit câte 3.000 de lei, bani pentru compensarea facturilor în lunile de iarnă.

De la 1 martie, acești muncitori vor beneficia și de o creștere salarială în valoare de 1.500 de lei.

“Am semnat documentul cu administrația, cu creștere salarială de 1 martie de 1.500 de lei. Protestul a încetat. Le-am transmis oamenilor acest lucru. Astăzi, au primit 3.000 lei reprezentând compensarea facturilor din decembrie, ianuarie, februarie, câte o mie de lei pentru fiecare lună”, a declarat liderul de sindicat de la Rafinăria Petromidia, Petre Tancău.

Peste 300 de angajați ai Rafinăriei Petromidia au protestat marți, 6 decembrie

La protestul de marți, peste 300 de angajați ai Rafinăriei Petromidia au participat din cauză că erau nemulțumiți cu privire la amânarea negocierilor pentru creșterile salariale. Potrivit liderului de sindicat, aceste negocieri au fost amânate pentru luna februarie a anului viitor.

“Oamenii nu vor să intre la muncă până nu finalizăm negocierea creşterilor salariale. Am fost în negocieri două luni şi ieri ne-am transmis să amânăm negocierile pentru februarie. Am informat oamenii, iar ei nu au mai vrut dimineaţă să intre la serviciu. Am solicitat o creştere de 1.500 de lei, dar nu era problema de sumă, trebuia să finalizăm, ori această amânarea i-a deranjat pe oameni”, a afirmat Petre Tancău, înainte de acordul cu conducerea companiei.

La momentul protestului, Petre Tancău spunea că nu știe cât va dura protestul, subliniind că totul depinde de administrație.

“Nu ştiu cât va dura, depinde de administrație să vină cu un răspuns. Acesta este respectul lor pentru salariaţii care fac producţie. Nu avem niciun semnal din partea conducerii”, a spus Petre Tancău.

Activitatea Rafinăriei Petromidia nu a fost afectată

Tot marți dimineața, Petre Tancău a precizat că activitatea Rafinăriei Petromidia nu a fost afectată deoarece muncitorii de pe tura de noapte încă erau la muncă.

Amintim că Rafinăria Petromidia este un complex industrial, strategic poziţionată în Năvodari, pe malul Mării Negre, la o distanță de 20 km de Portul Constanța. Rafinăria are propria infrastructură feroviară, are acces la canalul Dunăre-Marea Neagră, dar și la alte facilități.