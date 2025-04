Prezent la Forumul Energiei, Marian Năstase a explicat că, în contextul tarifelor comerciale extinse anunțate de președintele SUA, Donald Trump, România și Europa riscă să devină o piață secundară pentru exporturile asiatice care nu vor mai ajunge în America.

Paradoxal, Alro Slatina, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală și de Est, ar putea beneficia temporar de pe urma acestor tarife. Compania exportă deja în SUA și se confruntă cu o concurență acerbă din partea altor producători europeni, care aveau acces la piața americană fără taxe vamale.

„Ceea ce pentru noi e foarte important. Alro avea 500 de tone pe an cu zero taxe export în Statele Unite. Un concurent al nostru european avea 10.000 de tone de export pe an cu taxe zero.

Deci asta ne avantajează dintr-o anumită perspectivă. Dar, v-am spus, o să vină marfă din est la prețuri de dumping”, a explicat Năstase.